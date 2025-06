Asd Spartans Pesaro: Riconfermati Campioni in Divisione Regionale 2

Dopo la vittoria dello scorso anno, l’Asd Spartans Pesaro si è presentata ai nastri di partenza della stagione nuovamente in Divisione Regionale 2, con tante novità nel roster e una nuova guida tecnica. Nonostante gli importanti cambiamenti, l’obiettivo era chiaro: riconfermarsi campioni. E così è stato. Al termine di una lunga stagione, caratterizzata da una crescita costante e da un impegno condiviso, gli Spartans hanno centrato nuovamente il bersaglio, spinti da un grande spirito di gruppo. Una vera e propria famiglia, unita dentro e fuori dal campo. Dopo una regular season dominata, conclusa al primo posto con 21 vittorie a fronte di appena 5 sconfitte, la squadra ha coronato il proprio cammino con una prestazione impeccabile nei playoff. Dopo aver superato con autorità i Bees in semifinale con un secco 2-0, gli Spartans si sono imposti con la stessa decisione anche nella finalissima contro l’Asd Vuelle, vincendo Gara1 con un margine di 21 punti e Gara2 con un +30 finale, 46-76, trascinati dai 22 punti di Andrea Bulzinetti. Numeri che testimoniano una superiorità indiscussa, costruita giorno dopo giorno con lavoro, sacrificio e grande compattezza. A guidare il gruppo coach Andrea Giacomini, all’esordio da c apo-allenatore, autore di una grande stagione e sotto il profilo tecnico e umano, gestendo ottimamente tutti i componenti della rosa, formata da Ceccarelli, Vincenzetti, Bulzinetti , Donati, Tamburinelli, Giacomo e Federico Giunta, Gili, Belligotti, Cofini Edoardo, Cofini Riccardo, Goffi, Di Luca, Giudici, Pezzolesi, Belli, Giorgi, Di Lena, Giacomini Fabio, Santini, Dragomanni e Nardini Marco (presidente-giocatore). Fondamentale il supporto degli sponsor, senza i quali nulla sarebbe stato possibile, vale a dire Spazio Salute San Decenzio di Giovanni Oliva, Iter di Lorenzo Cecchini, oltre ad un ringraziamento al ristorante Miky’s di Pier Filippo Tovani che ha ospitato la squadra nelle cene post partita. Il calore dei tifosi, l’energia sugli spalti e la passione di tutto l’ambiente hanno fatto il resto, accompagnando la squadra verso un traguardo meritato e sentito. Ora è tempo di celebrare, puntando, quest’anno sì, verso la Divisione Regionale 1.

Leonardo Selvatici