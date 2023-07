’Asdrubale a Mondolfo?’ Una mostra di disegni tra storia e didattica

‘Asdrubale a Mondolfo? – La mostra di disegni’. E’ il titolo della nuova rassegna che si può ammirare dal weekend scorso e fino al 20 agosto al complesso monumentale di Sant’Agostino. Si tratta di una serie di disegni realizzati dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria ‘Moretti’, attraverso i quali i bambini hanno illustrato una vicenda delle Guerre Puniche, probabilmente accaduta non distante dalla foce del Cesano, e narrata anche attraverso i dipinti di Natale Patrizi. Gli alunni, coordinati dai loro docenti, dopo vari approfondimenti in classe coi prof ed alcuni esperti, si sono preparati per farsi ‘ciceroni’ ed accompagnare con storie, fatti e vicissitudini fra romani e cartaginesi alla scoperta di un luogo, dipinto dall’instancabile lavoro di Natale Patrizi, in arte Agrà, nell’area di Molino Vecchio a Mondolfo, su una facciata di un edificio rurale vicino alle sponde del Cesano. Dove, secondo diversi studi, si sarebbe svolta la vigilia della ben nota Battaglia del Metauro; vale a dire le ore, sul Cesano, che precedettero lo scontro poi combattuto da Asdrubale (fratello di Annibale) lungo il fiume Metauro nel giugno del 207 a.C., per una pagina ampiamente nota delle Guerre Puniche. Promossa dalla sede locale dell’Archeoclub d’Italia, grazie alla collaborazione dell’istituto comprensivo ‘Fermi’ e del Comune, ‘Asdrubale a Mondolfo?’ è un’interessante unità didattica e storica.

s.fr.