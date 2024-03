Aset anti sprechi: "Utenze singole nei condomini"

Lotta allo spreco dell’acqua e trasparenza nei consumi: Aset offre agli utenti condominiali di diventare individuali. "Il vantaggio per i cittadini – spiegano dall’azienda – è di avere fatture tarate sui consumi ed evitare i disagi collettivi in caso di singole morosità".

"A Fano ci sono circa 600 condomini – fa presente il presidente di Aset Paolo Reginelli – e il nostro intervento ha principalmente lo scopo di sensibilizzare all’uso dell’acqua, regolarizzarne il consumo ed evitare gli sprechi". La proposta di Aset riguarda "la scissione delle cosiddette utenze indirette ovvero di coloro che risiedono in un condominio (composto da almeno due unità immobiliari) e non sono dotati di contatori individuali. Aset sostiene per tutto il 2024, fino ad esaurimento del budget previsto, i costi di installazione dei nuovi contatori resi necessari dalle eventuali scissioni e che saranno assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda. E non è tutto, perché Aset si farà carico anche di tutte le opere di adeguamento dell’allaccio che ricadono sul suolo pubblico fino al punto di consegna, prevedendo l’azzeramento della quota fissa per i singoli contatori pari a 245 euro come da tariffario vigente".

Non è escluso che il budget possa essere rimpinguato in caso di risposta positiva da parte dei cittadini. E ancora Aset: "Gli utenti interessati possono presentare la richiesta, direttamente o tramite il proprio amministratore di condominio, secondo le modalità riportate sul sito internet aziendale al link https://www.asetservizi.it/servizio-idrico-integrato/servizi-all-utente/preventivi-allacci/richieste- preventivi-allacci-e-modifiche/. Dal sito vanno vanno scaricati i moduli per la dichiarazione di scissione parziale o totale. Seguirà un sopralluogo da parte del personale tecnico per accertare la fattibilità dell’intervento".

Una apposita comunicazione sarà inviata entro fine marzo a tutte le utenze indirette dei Comuni serviti da Aset e seguirà la lettera già trasmessa a gennaio a tutti gli interessati.

"L’obiettivo – fanno sapere da Aset – è rendere più consapevoli gli i cittadini in merito ai propri consumi, ma soprattutto fornire loro la possibilità di una fatturazione più puntuale, per non parlare dell’eventuale distacco delle singole utenze in caso di morosità di una o più famiglie, senza creare disagi e disservizi all’intero condominio".

Anna Marchetti