Aset lancia la raccolta dei piccoli oggetti

Piccoli rifiuti elettrici ed elettronici: premi per chi ne raccoglie di più. Torna il concorso nelle scuole promosso da Aset "per sensibilizzare i ragazzi a un corretto conferimento e per imparare giocando, in una sana competizione tra scuole". È con questo spirito che Aset torna a promuovere per l’anno scolastico in corso il contest ‘Raee che gusto riciclare!’, riservato alle scuole primarie e secondarie di I e II grado del territorio, servite dalla società dei servizi: 18 direzioni didattiche per un totale di 50 istituti scolastici. "L’obiettivo – chiariscono da Aset – è di sensibilizzare i giovanissimi alla raccolta delle piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti Raee ( (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) – che non si usano più o che semplicemente hanno smesso di funzionare: smartphone, caricabatterie, cuffie, mouse, tablet, tastiere, ferri da stiro, tostapane, frullatori, phon, rasoi e spazzolini elettrici e tanto altro. Aset fornirà agli istituti l’attrezzatura necessaria per la raccolta e un depliant informativo" . Tre le raccolte previste durante l’anno scolastico: 11-18 dicembre 2023, 19-24 febbraio 2024 e 15-20 aprile 2024. Un operatore peserà i rifiuti e rilascerà un’apposita ‘ricevuta’ sulla quantità conferita. Il concorso si concluderà il 15 aprile 2024, poi inizierà una raccolta finale in tutte le scuole. Alla fine sarà stilata una graduatoria delle dieci scuole che avranno conferito il maggior quantitativo di rifiuti Raee pro-capite (ovvero il rapporto tra la quantità raccolta e il numero degli studenti della singola scuola). Le prime tre riceveranno un buono da 400 euro per l’acquisto di materiale di cancelleria. Per le altre (dalla quarta alla decima; il buono sarà di 200 euro.

an. mar.