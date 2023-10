"Aset, via l’iscrizione da Confindustria"

"Il Comune provveda a revocare l’impropria iscrizione di Aset a Confindustria: confidiamo in un sussulto di serietà". E quanto suggerisce il direttore generale di Confcommercio Amerigo Varotti dopo avere appreso che Aset è iscritta e versa contributi a Confindustria, come sostenuto dallo stesso sindaco Massimo Seri che ha dichiarato: "Non ho mai capito l’appiattimento di Confindustria nei confronti della sola Marche Multiservizi. Anche noi di Aset siamo soci confindustriali". "È notorio che Aset – fa notare Varotti – è una multiutility a capitale interamente pubblico, detenuto per il 97,15% dal Comune di Fano. Cioè, senza offesa per il restante 2,85% del capitale sociale, è il Comune di Fano che iscrive a Confindustria una propria società in house. E, scusino l’impertinente domanda lor signori, per quale scopo? Per quale motivo una società interamente pubblica, il cui capitale sociale è detenuto dai Comuni che forniscono servizi ai propri cittadini, sente il bisogno di iscriversi ad una organizzazione imprenditoriale che dovrebbe fornire servizi e tutele alle imprese private? Perché si versano molte decine di migliaia di euro ogni anno a Confindustria? Qual è lo scopo? Non certo avere servizi o tutele sindacali. Forse per avere qualche supporto mediatico o per essere ammessi al presunto gotha dell’economia provinciale? E ciò pur essendo una società di proprietà pubblica? E perché, poi, la scelta di Confindustria anziché una delle altre associazioni imprenditoriali? Addirittura il sindaco Seri, rivolto a Confindustria, scrive ‘O si è mamma di tutti o di nessuno’. Noi non vogliamo essere la mamma dei Comuni soci di Aset e preferiremmo che le tante migliaia di euro sprecati in questo modo venissero utilizzati per far risparmiare famiglie e imprese alle prese con bollette sempre più difficili da onorare".

an. mar.