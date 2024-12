"Asfaltatura di via Giolitti. Finiremo a gennaio"

"Il lavoro verrà terminato a gennaio. L’asfaltatura in via Giolitti – è la replica dell’assessore Mila Della Dora al consigliere Valdinocci – anche se non era considerata dal Quartiere tra le priorità, per l’amministrazione è stata doverosa. E’ una delle arterie principali e necessitava di essere sistemata. Nel 2023 è stato eseguito un primo intervento da via Ricasoli fino ai distributori di carburante, in relazione al forte degrado della pavimentazione stradale. Quest’anno è stata data continutà all’intervento: da via Ricasoli si è proseguito fino all’intersezione con via Andrea Costa, fermandosi 20 metri prima dell’intersezione per non interferire con le spire dell’impianto semaforico e creare intralcio alla circolazione. Sulla segnaletica orizzontale invece le righe verranno realizzate in un secondo momento, perchè l’asfalto nuovo ha bisogno di alcune settimane di “spurgo” prima di essere “dipinto”". E conclude ribadendo: "Nessun lavoro a metà, nel piano asfalti che inizieranno con la bella stagione del 2025 è già stato inserito il tratto di via Giolitti verso via Ponchielli".