Asfaltature, avanti tutta. Tocca a Bellocchi

Se il tempo lo permetterà, saranno completati a partire dalla fine di maggio i lavori rimasti indietro nella zona industriale di Bellocchi, del secondo stralcio di asfaltature delle strade comunali, eseguiti nell’ottobre scorso. Subito dopo partirà il terzo stralcio di asfaltature (in cui sono stati investiti altri 2milioni e 250mila euro) progettato dai tecnici dei Lavori Pubblici che si occupano della manutenzione delle strade, che sono già pronti a ripartire con la definizione della road map dell’ultima tranche delle opere prevista nel "Piano Pluriennale delle Manutenzioni", per un importo che si aggirerà intorno al milione e mezzo di euro.

"I lavori previsti - spiega l’assessore Barbara Brunori - consistono nel realizzare interventi di manutenzione, riqualificazione eo ricostruzione della piattaforma stradale, specialmente in zone periferiche, da eseguirsi con l’utilizzo di materiali e tecniche diverse e più performanti di quelli a suo tempo utilizzati. Questo è un lavoro che abbiamo dato con un contratto quadro perché potessero essere immediatamente eseguibili". In questo nuovo Piano di asfaltature "a differenza di altre volte in cui facevamo una via in ogni luogo - prosegue la Brunori -, abbiamo cercato di dare risposte più compiute in alcune zonequartieri. Vedi sulla zona del lungomare Lido dove daremo una risposta significativa di riqualificazione delle vie della parte legata al borgo marinaro. Daremo una risposta importante a Sant’Orso ma anche alla Paleotta, al Poderino e la Tombaccia partendo dal presupposto che questo intervento si collega al vecchio appalto di cui ancora delle vie devono partire e partiranno nei prossimi giorni. Dentro questo ci sarà anche la nuova pavimentazione del molo Lido-Arzilla, la costituzione di un anello all’interno del circuito ciclistico Marconi per favorire la disciplina del pattinaggio e l’attraversamento pavimentato a Centinarola di fronte alla nuova Chiesa in Via Monfalcone".

La strategia di questo Piano è già ben delineata. Intanto ruspe e bitume sono già arrivate in Mariotti per l’avvio del progetto ‘Le Famose’ (che poi si sposterà a Sant’Orso per terminare la zona 30) e anche in via del Domenichino parte alta, via Giannone, via Cuoco, Strada Comunale Monteschiantello, via Condotti e la Strada di Monteschiantello di Vagocolle a completamento dello stralcio precedente. E contemporaneamente sono in corso le asfaltature di tante strade di Sant’Andrea in Villis, mentre lunedì partiranno le bonifiche in via 1 Maggio e Viale Romagna. "A settembre poi, con un altro appalto già finanziato, ci occuperemo del Parcheggio dello Sport Park - conclude la Brunori - e Aset provvederà ad asfaltare le vie che nel frattempo sono state interessate da lavori di acquedotto e fognatura a Sant’Andrea. Poi, entro la fine del mandato (maggio 2024, ndr)" faremo un ulteriore stanziamento di circa un milione mezzo di euro con cui vorremmo dare altre risposte alle strade dissestate della periferia".

Tiziana Petrelli