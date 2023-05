Asfaltature in città? Fratelli d’Italia lancia la polemica

Non sono piaciute all’avvocato Loretta Manocchi, coordinatrice di Fratelli d’Italia Fano, le dichiarazioni rilasciate ieri al Carlino dall’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori riguardo le asfaltature. Tantomeno piace, agli esponenti di Fratelli d’Italia, che gli amministratori utilizzino i social per fare propaganda politica. "La Comunicazione istituzionale dei Lavori Pubblici ha preso la piega della dubbia legittimità - si legge in una nota di Fd’I -. Infatti un Ente Pubblico non può prendere un account Facebook o Istagram, perché è vietato dalla policy clausola 3.1 e la comunicazione istituzionale è legata alle leggi 2672000 e 1502000 con appositi apparatidirigenti responsabili all’interno della pubblica amministrazione. Utilizzare account privati per comunicare i lavori da realizzare, per comunicazione interventi, asfaltature, etc. sul profilo privato dell’assessore Brunori è a dir poco inappropriato e inopportuno, con tematiche di responsabilità civile ed extracontrattuale che in primis i dirigenti delegati dovrebbero porsi. E per ora ci fermiamo qui, invitando alla prudenza e alla corretta interpretazione della politica". Non solo. Per Fratelli d’Italia Fano la Brunori dovrebbe "fare poco rumore ed in maniera veloce asfaltare le strade fanesi visto che la città da questo punto di vista è una groviera". "Asfaltare rientra - prosegue la nota - nella ordinaria amministrazione. Invece su 440 km di strade e oltre 900 vie di Fano, poche verranno asfaltate, probabilmente quelle che rimangono comode a fini elettorali". Sono 330 i chilometri di strade già asfaltati con i primi due stralci inseriti nel ‘Piano Pluriennale di asfaltature’ della seconda Giunta Seri, avviati sotto la guida dell’assessore Tonelli prima e Brunori poi.

ti. pe.