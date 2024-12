"Asfaltature malfatte e in tempi lunghissimi: il caso ’via Giolitti’"

"Due anni per asfaltare due strade". Lo denuncia Marcello Valdinocci, consigliere del Quartiere 12 (Pantano) della lista Ascoltiamo Pesaro (FdI). "L’amministrazione comunale pesarese – osserva – penso sia l’unica che per asfaltare le strade, una tra l’altro molto importante come via Giolitti, ci impieghi due anni". I tempi così lunghi non dipendono dall’iter decisionale, "questo potrebbe essere anche accettabile – dice –. Quel che non è ammissibile, è che una volta deciso di asfaltarne una, anche se per un solo tratto, lo si faccia in due volte a distanza di un anno, e tutte due le volte lasciando indietro dei pezzi".

Valdinocci fa degli esempi concreti: "Sono stati lasciati senza nuovo asfalto un tratto dall’incrocio con via Lanza (50 metri circa) nel primo intervento del novembre 2023, e un altro tratto (20 metri circa) all’incrocio con via Costa nell’intervento di pochi giorni fa. In questo caso, oltre al fatto che un lavoro come questo non penso sia di poco costo, cosa si fa? Si lascia fuori un tratto tutto sconnesso dove ci sono oltretutto le strisce pedonali e una farmacia. Come se non bastasse si tratta di un lavoro mal eseguito: a un certo punto è evidente uno scalino tra il vecchio asfalto e il nuovo e la strada non l’hanno neppure asfaltata tutta! Via Giolitti parte dall’incrocio con via Solferino e arriva alla rotatoria con via Belgioioso, che tra l’altro sono i tratti che hanno maggior bisogno d’intervento".

"I tratti di strade del Quartiere 12 – Pantano, quelli che hanno più bisogno di nuove asfaltature – evidenzia Valdinocci – sono

stati segnalate più volte all’amministrazione, questo da come sembra non è stato preso in considerazione: sono stati asfaltati gli unici tratti che avevano meno bisogno! Tutto ciò vuol dire non usare nessun criterio nel far le cose! Cosa si fa? Si decide di fare dei lavori di manutenzione spendendo soldi pubblici senza iniziare dai punti più sconnessi? Assessore Pozzi, chi è che controlla? E quando si riuscirà a Pesaro vedere un lavoro che si possa definire soddisfacente?"