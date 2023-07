Asfaltature, parte il secondo round In pista: mare, via Milano e zona Obi

La stagione delle asfaltature entra davvero in attività. L’obiettivo è arrivare ad asflatare una cinquantina di strade. Dopo il primo milione di euro, figlio di strade ormai piene di buche dall’inverno scorso, ottenuto con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, l’assessore Riccardo Pozzi (a destra in alto) proprio oggi avvierà il secondo, decisivo, finanziamento per i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. "Abbiamo cominciato ad asfaltare dai primi di giugno – spiega l’assessore al Fare –, partendo lungo Strada Montefeltro fino al Casello autostradale. In contemporanea siamo intervenuti su via Belgioioso ed in particolare sulla rotatoria del San Decenzio. Un’operazione di asfaltatura insieme al Comune di Gabicce è stata fatta sulla strada della Vallugola. Poi si è intervenuti su via Lombroso e via Barsanti. Oggi pomerggio sarà la volta di via Paganini. Nell’ambito del primo appalto da un milione poi toccherà ad aree degradate come via Gorizia e gran parte di via Gramsci, fino ad arrivare a via della Liberazione".

E’ decisamente più corposo il secondo appalto appena assegnato dall’amministrazione comunale. Una consistente parte dei due milioni di euro, stanziati con l’avanzo di amministrazione e destinati alla manutenzione stradale. In realtà l’appalto riguarda 1,6 milioni di euro. I lavori sono stati assegnati al Consorzio Stabile Coim società consortile con sede in via Lino Liuti,2 Pesaro. Il Consorzio ha ottenuto l’appalto con un ribasso del 13,08% per un importo netto di 1.428,951 euro di lavoro.

In questi giorni l’assessore al Fare Riccardo Pozzi incontrerà le aziende del Consorzio, quasi tutte della nostra provincia, per definire il cronoprogramma delle prossime settimane: "Nel programma ci sono fino a oltre trenta strade da asfaltare, più diversi marciapiedi della zona mare, come, in particolare la zona di viale Fiume che è decisamente da risistemare – sottolinea Riccardo Pozzi –: in particolare interverremo con le asfaltature in diverse strade, come via Milano e via Fornace Mancini". Il responsabile del procedimento è l’architetto Eros Giraldi. La situazione delle strade cittadine aveva ormai raggiunto difficoltà rilevanti sorattutto per chi utilizzava scooter o motorini: "Tra dossi, buche, avallamenti – dicono diversi cittadini – non è quasi più possibile viaggiare a Pesaro sulle due ruote senza far saltare le sospensioni". "Entro la fine dell’estate – conclude l’assessore Riccardo Pozzi – vogliamo risistemare il più possibile il fondo stradale di una buona parte delle nostre strade. Ci proveremo fortemente".

Luigi Luminati