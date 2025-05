Asfalti, 800mila euro di interventi "Noi strategici per la viabilità"

Il comune di Vallefoglia investe 800mila euro per la manutenzione delle strade: sono in corso i cantieri per le nuove asfaltature e per la messa in sicurezza delle vie a Montecchio. I lavori in programma prevedono il rifacimento del manto stradale in numerose strade della frazione, in particolare saranno interessate dagli interventi le vie Gulino Placido, Bixio, Cattaneo, San Michele e Re dei Gatti. "L’obiettivo è migliorare la sicurezza per i residenti e la qualità della viabilità urbana – sostiene il sindaco Palmiro Ucchielli –. Si tratta di un importante passo avanti per la risoluzione delle criticità legate all’usura delle infrastrutture stradali del comune". Del resto il tema della viabilità e della valorizzazione del ruolo del comune di Vallefoglia, quale nodo stradale di rilevanza strategica sono tra le priorità del sindaco. Proprio nei giorni scorsi Ucchielli ha richiamato infatti l’attenzione sulla centralità di Vallefoglia per i temi della viabilità, dello sviluppo economico, produttivo e territoriale, in seguito alle sollecitazioni del sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, sul potenziamento delle arterie stradali di competenza Anas, in particolare la Montelabbatese e la Fogliense.

"È auspicabile – afferma Ucchielli – che il confronto pubblico sullo sviluppo del territorio si apra a una visione più ampia, che includa le realtà in forte espansione come Vallefoglia, insieme ai Comuni dell’Unione e a quelli limitrofi. Temi come la viabilità, la sanità e l’organizzazione dei grandi eventi vanno affrontati in un’ottica di sistema, superando schemi ormai superati". Come dire: nonostante il Comune di Pesaro sia uscito dall’Unione Pian del Bruscolo, sulle scelte strategiche per l’area vasta non può decidere da solo. "Il territorio, oltre a trovarsi lungo le principali direttrici viarie, la Montelabbatese e la Fogliense, occupa anche una posizione geografica strategica, al crocevia di quattro regioni: il nord delle Marche, la Toscana, l’Umbria e l’Emilia-Romagna – sostiene Ucchielli –. In questo contesto, Vallefoglia deve essere parte attiva nei grandi progetti strategici infrastrutturali e culturali. È importante che venga riconosciuto il contributo che la nostra città può offrire allo sviluppo provinciale e interregionale".