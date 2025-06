Asfalti al via: l’inizio in Strada della Fabbreccia

Asfalti, si comincia. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora annunciano l’inizio del primo stralcio degli interventi.

"Si parte martedì – spiegano : da strada della Fabbreccia, poi si proseguirà in via Fontesecco, Lungofoglia Caboto (da via Nobiliore a via Laurana), via Gagarin, strada Montefeltro (tratto del Mediaword), strada Pontevalle, via Ponchielli".

Questo è il cronoprogramma di lavori che il Comune realizzerà in sinergia con Marche Multiservizi. Si tratta di interventi che rientrano in una pianificazione annuale, che riguardano, in particolare, i tratti di strada interessati dai lavori di ammodernamento e miglioramento dei sottoservizi che Mms sta portando avanti nei quartieri. Una programmazione che l’Amministrazione e l’azienda condivideranno anche nei prossimi anni, per evitare sovrapposizioni".