Asfalti e strade, troppe incompiute

Basta fare un giro per le strade pesaresi con uno scooter e si fa presto a capire che quest’anno i fondi per asfaltare le strade sono stati lungamente insufficienti al bisogno. Al di là delle fotografie e dei comunicati siamo tra le città più disastrate. Altro che piazza del cuore. Però c’è chi trova altre cose che non vanno: "La pista ciclabile di Via Fratti, ancora in fase di completamento, all’improvviso si interrompe sul ponte del Genica. E crea difficoltà e pericolo a coloro che la percorrono in direzione via Flaminia: continuare contro mano – scrive Pietro Bruschi – oppure dire una preghiera e provare ad attraversare la strada tra l’altro trafficatissima? E poi il parcheggio del San Decenzio, lasciato in abbandono e che nemmeno durante la ricorrenza dei defunti, si è avuto la sensibilità di terminarlo. A questo punto potrei anche menzionare altre incompiute, ma risparmio tempo". Rimane però la necessità di asfalfare al più presto la Statale, dove tutti passano in auto. O no?