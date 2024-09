Asfalti: ecco dove saranno fatti i lavori

Un investimento di 850mila euro per il nuovo piano asfalti nel Comune di Vallefoglia. E’ quanto annunciato dal sindaco, Palmiro Ucchielli e dall’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Ghiselli, in seguito all’approvazione da parte della giunta del progetto esecutivo per la manutenzione stradale della viabilità comunale. Un investimento possibile grazie alle risorse derivate dall’avanzo di amministrazione 2022/2023, che prevede di intervenire in diverse zone del territorio. In particolare, a Cappone saranno interessate dai lavori, via dei Partigiani, via Aldo Moro, via della Resistenza e via dei Ciliegi; a Montecchio parte di via San Michele e le vie Gulino Placido, Bixio, Re dei Gatti e Cattaneo, mentre a Morciola sarà asfaltata via Bramante. A Sant’Angelo in Lizzola, saranno interessate via Vecchia Fonte e via Risorgimento; a Serra Di Genga, parte di via Serra Di Genga/Coldelce e all’Apsella, via San Terenzio e via Apsella. Per finire a Capponello saranno asfaltate via Cupa e via Nazionale e a Coldazzo, via Coldazzo. Saranno inoltre effettuati interventi di riqualificazione di Piazzale I° Maggio a Cappone e di una parte di marciapiede di Via Nazionale lungo la SP 423 Urbinate a Montecchio, per collegare il marciapiede già esistente con il Centro commerciale Arcobaleno. "Dopo avere investito circa 5 milioni di euro in questi ultimi 10 anni per effettuare nuove asfaltature a Vallefoglia – spiega il sindaco Palmiro Ucchielli - con questo nuovo progetto per l’anno 2024 avremo ancora la possibilità di rimettere a nuovo diverse strade e vie che ad oggi risultano danneggiate. Con i nuovi manti stradali garantiremo sicuramente sempre più sicurezza al transito degli automobilisti, dei ciclisti e dei pedoni".

ali.mu.