Asfalti per 2 milioni Si candidano ben 163 imprese

Se è vero che ancora non è davvero cominciata la primavera se non da poco, è altrettanto vero che le strade della città di Pesaro aspettano la stagione degli asfalti. Chi va in scooter saltella come non mai su buche, dossi e veri e propri crateri. Un po’ per i molti lavori in corso, un po’ perché il ritardo degli asfalti è ormai davvero esagerato. Forse sarà anche la colpa delle prolungate piogge primaverili, ma anche il sindaco si era ormai convinto che non si poteva aspettare ancora. In questi giorni verrà fatta la gara per attivare due milioni di euro di lavori di asfaltatura. Una gara che in realtà mette all’asta 2 milioni e 50 mila euro. Per la quale hanno presentato la manifestazione di interesse ben 163 ditte. Dieci dovranno essere estratte lunedì prossimo, 29 maggio: di cui almeno quattro dovranno essere della provincia di Pesaro e Urbino. Mentre almeno altre quattro dovranno pervenire da fuori provincia. Queste dieci ditte sorteggiate dovranno poi partecipare all’offerta con il massimo ribasso. Nel frattempo nei prossimi giorni partiranno i lavori di asfaltatura grazie al primo milione di euro arrivato con il mutuo acquisito dall’amministrazione comunale con i fondi messi a disposizione dalla Cdp. La ditta incaricata è la CMTT di Fano. Dopo il 2 giugno giugno partiranno i lavori di asfaltatura, finanziati con il primo milione di euro di mutuo già appaltato con un ribasso di poco meno del dieci per cento. Vedere per credere.