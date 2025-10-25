Asfalto nuovo con beffa. Tutto rifatto ma è escluso l’ingresso del cimitero

Asfalto nuovo. Una tavola da biliardo, via Mirabelli, fino davanti all’entrata del cimitero centrale. Perché il rifacimento del piano stradale è partito dalla rotatoria che immette al parcheggio di San Decenzio, dopodiché inizia l’area dei cosiddetti figli di un Dio Minore. Buche, asfalto sollevato, parcheggio poco praticabile "e una signora si è slogata una caviglia e l’hanno dovuta portare al pronto soccorso", dice Andruccioli, meglio noto come Gibas, uno dei fiorai storici del cimitero.

"Hanno rifatto l’asfalto e si sono fermati proprio qua davanti – continua –, sembra uno scherzo". Ieri gli operai hanno finito i lavori che consistevano in due piccole aree davanti all’entrata del cimitero con il percorso centrale nelle stesse condizioni di qualche giorno fa, di qualche mese fa.

"Noi non sappiamo nulla – dice uno degli operai – dal Comune ci hanno detto di fare queste due zone laterali all’entrata e basta". Stessa risposta anche dal guardiano del cimitero: "Non so cosa dire se non che l’asfalto era sollevato per le radici degli alberi". Un altro fioraio aggiunge: "Stamattina è venuto anche il sindaco a dare un’occhiata, abbiamo chiesto spiegazioni e lui ci ha riposto con un‘Vediamo’... Forse hanno finito i soldi", chiude ridendo. E poi aggiunge: "Guardia cosa ho sopra la testa (un grande pino, ndr) che è anche storto e se con il vento cade, cade sopra e spacca tutto. E’ vero che sono assicurato ma diventa un problema se viene giù con me dentro".

E il sindaco, cosa dice? Biancani scusi, ma davanti al cimitero sembra in classico scherzo da prete: asfaltato solo un pezzo. Lei cosa risponde? "Ma no, non ci fermiamo lì perché tutta l’area che è davanti all’entrata, comprese le due aiuole, più avanti sarà sistemata e rimettiamo anche a posto tutto il percorso ciclabile. E non è finita perché abbiamo problemi da risolvere anche nel parcheggio di San Decenzio perché quando piove, essendo pieno di buche, si formano delle gran pozzanghere. Cerchiamo di fare il possibile – conclude Biancani – ma non si arriva dappertutto". Il sindaco non lo dice ma si capisce che il problema è quello di sempre: e cioè che mancano i soldi.