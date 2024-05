Ashes, alfabeto di suoni che scorrono paralleli

Un seducente racconto sonoro, un concerto per voci e musica eseguita dal vivo, una riflessione sul potere immaginifico del suono e della parola, resa viva dall’azione dei quattro performer Marco Cavalcoli, Ivan Graziano, Monica Piseddu, Arianna Pozzoli, con le musiche originali eseguite da Lorenzo Tomio. Con la drammaturgia e la regia di Riccardo Fazi, "Ashes" risponde a due domande imponderabili: Si può viaggiare nel tempo attraverso il suono?

Si può costruire un racconto sonoro che prenda forma soltanto nella mente degli/delle spettatori/spettatrici?

Premio Ubu 2022 "Miglior progetto sonoro", Premio Ubu 2022 a Marco Cavalcoli come "Migliore attore/performer", "Ashes" di Muta Imago giunge giovedì 16 maggio alle 21 al Teatro Sanzio di Urbino per TeatrOltre, festival della multidisciplinarietà e dei linguaggi contemporanei.

Ashes è un alfabeto di suoni che scorrono paralleli, un flusso di attimi che si sovrappongono, si fanno sentire per un istante prima di scomparire.

In scena i Muta Imago danno vita a un viaggio sonoro immersivo, una riflessione sul potere immaginifico del suono e della parola, sull’importanza dell’ora e sulle sue caratteristiche di impermanenza, così affascinanti e disturbanti allo stesso tempo.

Una sequenza di accadimenti si svolge senza soluzione di continuità: brevi frammenti di vite private, compleanni, feste, morti, cadute, uccisioni, animali, alberi di Natale, dinosauri, microbiologia, geologia, tutto quello che passa e non resta, ma che definisce e conferisce un significato preciso alla vita di noi esseri umani.

I quattro performer parlano, giocano, urlano, lottano, confessano segreti e fanno dichiarazioni d’amore.

Voci che generano dinosauri e lupi, funghi e balenottere, madri, padri, figli e figlie, che solo per un attimo si trovano in quel tempo e in quello spazio, pronti a scomparire con l’evanescenza del fiato che si dissolve.

È solo la voce che avvera la presenza, crea mondi, tesse relazioni, genera visioni. In scena pochi elementi fissi, un tappeto, dei microfoni, uno spazio che non cambia mai, mentre il tempo e il suono si muovono in continuazione.

Lo spettacolo è realizzato con l’occhio esterno di Claudia Sorace, le luci sono di Maria Elena Fusacchia, produzione Index Muta Imago e con il sostegno di Azienda Speciale Palaexpo Mattatoio nell’ambito del progetto Prender-si cura.

Biglietti anche on line su vivatichet.