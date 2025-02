Asia Antonietti al galà della stampa a Sanremo

Asia Antonietti va a Sanremo, invitata al Gran galà della stampa del festival. La cantante fanese 19enne di strada ne ha fatta, da quando nel 2020 ha presentato il suo primo brano, nel cui videoclip c’era una scena in cui si immergeva nella fontana della Fortuna, per celebrare il centenario de la Dolce Vita. Un importante traguardo raggiunto, grazie alla sua perseveranza e al sostegno della mamma, l’imprenditrice Settimia Ritorto, malgrado le critiche di molti compagni di scuola. Ed è proprio dalle scuole che Asia è ripartita, sfidando pregiudizi e invidie, promuovendo due progetti che l’hanno portata alla ribalta: "Sogna, come facevi da bambino" e "La scuola della felicità", nei quali ha trasmesso tutto il suo entusiasmo, per infondere nei coetanei la sua stessa passione nel realizzare le proprie aspirazioni. Domenica prossima, la vedremo dunque a Sanremo, al 15° Gran Galà della Stampa del Festival, nella prestigiosa sede del Royal Hotel Sanremo.

Dotata di una voce intensa e di una forte sensibilità artistica, Asia interpreta un medley speciale dedicato a Umberto Tozzi, Shel Shapiro e Annalisa, artisti premiati nel corso della serata insieme a Carlo Conti. La sua performance unisce passato e presente della musica italiana, dimostrando la sua versatilità e il suo talento nel reinterpretare grandi successi.

Dopo un accurato processo di selezione, che ha coinvolto numerosi artisti emergenti, Asia è stata scelta per rappresentare la categoria dei cantautori debuttanti al Gran Galà. Un’opportunità unica per esibirsi di fronte a un pubblico esclusivo di 200 ospiti, tra stampa, artisti e addetti ai lavori.

Marco D’Errico