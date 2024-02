Asili nido: la battaglia: "Il Pd fa terrorismo. La verità è un’altra"

Il Comune ha un problema: un’impennata nella domanda di asili nido del 40%. La lista d’attesa di chi è rimasto fuori conta 200 bambini. Fatti un po’ di conti è emerso che razionalizzando gli spazi dentro i 13 asili comunali l’amministrazione potrebbe aumentare la capienza di 100 unità. Ma resta il problema dei costi: secondo l’assessore Camilla Murgia, per ampliare l’attuale offerta di 100 posti, dimezzando la lista d’attesa, servirebbero due milioni di euro. La Murgia ha detto che il Comune fa moltissimo investendo 10 milioni di euro l’anno e quindi quei soldi dovrebbero arrivare dalla Regione la quale, secondo Murgia, per i servizi educativi fa poco o niente. "Sono allibita – commenta la consigliera comunale di centrodestra, Giulia Marchionni –: troppo comodo pretendere i soldi dalla Regione e infamare la giunta Acquaroli dicendo che non fa nulla per famiglie e servizi educativi".

Perché?

"La quota di contributi che la Regione metteva ai tempi di Ceriscioli, da quest’anno è stata raddoppiata da Acquaroli. Pesaro è l’unica, nelle Marche, che si sta lamentando di ciò".

Quale è il secondo motivo?

"A differenza della sanità, per esempio, i servizi educativi sono materia di competenza comunale. Sono decenni che il Comune macina consensi politici sbandierando come un proprio merito l’eccellenza raggiunta con i servizi educativi. E su questo si può solo confermare: Pesaro è sempre stata all’avanguardia. Ma se vuole continuare a fregiarsi di una politica vincente deve fare una scelta al rialzo, non costruirsi alibi insostenibili".

Cioè?

"Deve trovare i due milioni di euro che gli servono nel proprio bilancio. La Regione Marche farà la propria parte".

Il centrosinistra ha tenuto una conferenza stampa proprio per dire l’esatto contrario.

"Terrorismo puro. Come verranno erogati i contributi regionali è ancora da definire: l’assessore Biondi terrà un tavolo tecnico con i Comuni per capire il fabbisogno. L’orientamento regionale prevede varie cose tra cui elargire fondi direttamente alle famiglie con i voucher per abbattere le rette dei nidi, ma anche finanziare il tempo prolungato nei nidi e, non ultimo, finanziare la creazione di nuovi posti nei nidi. Pesaro farà presente che avrà bisogno di un sostegno per quest’ultimo obiettivo. Dov’è il problema? E poi...".

E poi?

"Ho letto con favore che hanno colto il mio consiglio di cercare una sponda nel welfare aziendale promuovendo asili interaziendali. E ora il tempo di smontare un altro tabù. Statalizziamo le 13 materne comunali (0-3 anni), dandole agli Istituti comprensivi cittadini. In questo modo libereremo risorse comunali per poter ampliare i servizi: sia per lo 0-3 anni di cui c’è veramente urgenza e sia per allungare i centri estivi anche ad agosto".

Le risorse da dove arriverebbero?

"Il Comune, con la statalizzazione delle materne, sarebbe sgravato del costo del personale: eccole le risorse per fare il resto".