Asili nido, la rabbia di una mamma "Tutto pieno, prenderò la baby sitter"

Quando riuscire a far ammettere il proprio figlio in un asilo nido – pubblico o privato che sia – equivale alla vincita di un terno al lotto. Lo sa bene Marcella Toselli, mamma di tre bimbi e maestra in una scuola elementare della città. La più piccola dei tre, Fiammetta di 8 mesi, era pronta all’inserimento nel nido da settembre, per intenderci per l’anno 20232024, quando però alla famiglia è arrivata la doccia fredda: "Nel nido di Villa San Martino (l’Aquilone) nemmeno sono uscita in graduatoria; all’Alberone, invece, sono in lista d’attesa alla settima posizione – dice Toselli -. Questo significa che nemmeno un miracolo può cambiare le carte in tavola perché per anche solo sperare di entrare, dovrebbero rinunciare tutti e sei quelli in attesa prima di me e anche qualche bambino già stato ammesso".

Giusto per riportare i dati delle graduatorie riferite ai nidi citati dalla Toselli; all’"Aquilone" per la fascia "piccoli", quindi quelli nati da settembre del 2022 a giugno del 2023, sono specificati 12 bambini ammessi a fronte dei 31 in attesa. Situazione non migliore all’"Alberone" di Soria dove gli ammessi, per la stessa fascia d’età, sono in totale 8 mentre per i restanti 16 il destino rimane incerto. Un quadro che si ripercuote in tutti gli asili nidi comunali con un boom di richieste che sembrano impossibili da soddisfare.

E non va meglio nemmeno nei nidi privati dove, per disperazione, anche la stessa Toselli ha fatto richiesta alla Nuova Scuola: "Gli sono rimaste 4 posizioni vacanti, ma le domande sono tante. Ora – dice –, sarò costretta a rivolgermi ad una baby-sitter per tutto l’anno perché io a settembre devo tornare a lavorare, mentre mio marito Filippo fa un lavoro itinerante che spesso lo porta a fare viaggi su tutta la regione".

Ma la situazione della mamma Toselli non è di certo l’unica in città. Gabriella Albertini, invece, è una nonna di 4 bambine di cui una di 14 mesi e sottolinea lo stesso "problema dell’asilo nido", chiamato così dalla stessa: "I miei figli hanno fatto regolare domanda sul sito comunale scegliendo 2 asili, e proprio ieri (giovedì scorso, ndr) sono uscite le graduatorie provvisorie con le liste di attesa degli esclusi molto numerose, i quali non hanno la benché minima speranza di essere accolti. Si parla tanto di pari opportunità lavorative per le donne – dice Albertini -, ma di fatto la gestione dei figli resta, se non ci sono i nonni disponibili, molto gravosa. In città io vedo tanti interventi pubblici (vedi piazzale D’Annunzio), più o meno condivisibili, iniziative di varia utilità sociale e mi domando perché non si faccia nulla nell’ambito dei posti nella scuola materna e asili nido".

Situazione ben nota al Comune di Pesaro che però punta già oltre, con obiettivo il 20242025: "Negli ultimi anni abbiamo incrementato di quasi 50 posti la fascia 2-3 anni, ma la domanda dei nidi sta crescendo in maniera costante in tutto il Paese. Questo significa che le famiglie si fidano del nostro sistema educativo e già alla luce delle nuove domande che sono arrivate quest’anno ho iniziato a lavorare – conclude l’assessora Murgia - per quelle che saranno le iscrizioni del 20242025. Specifico che per le graduatorie dei nidi c’è sempre movimento, alcuni posti si liberano anche durante l’anno".

Giorgia Monticelli