Asili, l’ultimatum delle mamme: "O ci trovate i posti o scendiamo in piazza"

Pesaro, 10 febbraio 2024 – “Ora ci sono i trattori, ma, presto, se non affrontate questo problema, a protestare in piazza troverete i passeggini". Ieri Ramona Roca, tra le mamme simbolo della mobilitazione contro la scarsità di posti nei nidi – sono in 200 i bimbi che a Pesaro non hanno posto negli asili comunali – è stata invitata dall’assessore Camilla Murgia, in Comune. Ad accompagnare Roca, c’era anche Lucia, un’altra mamma, sensibile alla questione tutt’altro che risolta.

Le due mamme hanno ascoltato il report dato da Murgia, dai consiglieri regionali Micaela Vitri e Andrea Biancani, alla luce dei recenti provvedimenti regionali. In pratica, durante la conferenza stampa, Murgia e gli altri hanno disegnato un quadro che ha allarmato le mamme: "Per aumentare la capienza nei nidi e assorbire le liste d’attesa attuali – ha detto l’assessore Murgia – servirebbero due milioni di euro. Sono soldi che devono arrivare dalla Regione perché il Comune già investe 10milioni di euro per garantire il servizio attuale. Invece cosa fa la Regione? Elargisce fondi europei, vincolati a dare alle famiglie voucher utili ad abbattere i costi della retta del nido e per potenziare il servizio pomeridiano. Cioè spinge la domanda. Ma senza sostenere la creazione di nuovi posti nei nidi, francamente è un’azione inutile".

Murgia, poi, ha messo le mani avanti: "L’attuale politica regionale, non solo non risolve, ma penalizza, se addirittura mette a rischio, i servizi ad oggi garantiti dal Comune. La Regione, mettendo zero euro nel proprio bilancio di previsione per i servizi educativi, ha sottratto un contributo annuale di 180mila euro che il Comune avrebbe usato per organizzare centri estivi e molto altro".

Abbastanza per muovere malumore nelle mamme: "Cosa ce ne facciamo dei voucher – ha detto Roca – se non abbiamo modo di spenderli perché non ci sono asili liberi dove portare i nostri figli? Rappresentiamo un gruppo di genitori che non è d’accordo riguardo la gestione, sia comunale e sia regionale, dei servizi educativi. Non indossiamo colori politici e non vogliamo essere strumentalizzati. Noi mamme non vogliamo sbolognare i nostri figli a qualcuno perché dobbiamo lavorare. Crediamo invece fortemente nel diritto che i bambini hanno di avere questo tipo di servizio. L’ambiente educativo sano e stimolante dovrebbe essere garantito dalla nascita. Noi siamo felici di avere i nonni, sono una opportunità relazionale importante. Ma non sono sostituti del servizio educativo. Dalle amministrazioni, a tutti i livelli, non accettiamo mezze risposte. Attenti: scendiamo in piazza".