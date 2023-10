Asili, rabbia di mamma: "Mio figlio preso e respinto"

"Gli asili nido dovrebbero essere alla portata di tutti, includere e non escludere. Le norme, poi, non aiutano la donna che finisce per avere problemi con il proprio lavoro". L’appello di Ramona Maria Roca, 28enne di Pesaro, è rivolto all’amministrazione comunale e alla gestione dei nidi: pochi e quindi pochi posti a disposizione, graduatorie non trasparenti e regolamento fumoso. Tutto questo si traduce con un notevole disagio creato alle famiglie. Molte di queste, come quella di Ramona, sono rientrate nelle graduatorie provvisorie a giugno ritrovandosi poi fuori a settembre, senza poter replicare. "Oltre alla poca disponibilità, si aggiunge anche un’amministrazione che ha poco a che fare con la trasparenza – racconta Ramona in una lettera arrivata alla nostra redazione –. La mia esperienza personale è la prova dell’inefficienza e della precarietà del servizio di asilo nido che dovrebbe essere invece trasparente ed efficace".

"Ho iscritto mio figlio ad aprile, e a giugno ricevo una risposta positiva di ammissione. Poi ad agosto tutto viene ridiscusso e a settembre mi comunicano telefonicamente che non siamo più iscritti. Abbiamo dovuto combattere per far valere la nostra posizione e ribadire il nostro pieno diritto al servizio comunale. Fatto sta che l’asilo al quale eravamo entrati di diritto ci è stato tolto". Il compagno lavora a Senigallia, lei a Pesaro ma con molti impegni fuori città, e il servizio di asilo nido sarebbe fondamentale per permettere a entrambi di continuare ad esercitare la propria professione. "Al momento sono in maternità, poi potrò prendere il congedo parentale per altri 6 mesi, percependo solo il 30% del mio stipendio e questo ci mette in seria difficoltà – ci ha raccontato –. Tutto questo emargina la donna, lasciandola senza possibilità di poter lavorare e contribuire alla spesa familiare, non ricevendo alcun tipo di incentivo". Solo il 38% delle famiglie richiedenti ha accesso al nido comunale, scrive ancora Ramona Roca evidenziando un serio problema di insufficienza dell’offerta. "Un servizio sociale rivolto al pubblico dovrebbe raggiungere almeno l’80% delle famiglie. Questo non è quello che succede nella ‘piccola’ Pesaro, dove su circa 664 domande ne sono state accettate solo 239, lasciando fuori 425 famiglie. I nidi privati invece hanno una lista d’attesa che arriva anche a due anni. Una situazione scandalosa".

Anche il processo di iscrizione è difficoltoso: il Comune dà l’opportunità solo entro settembre, escludendo dal primo anno tutti i bimbi nati da giugno in poi. Dopo mesi di colloqui, mail e richieste, a Ramona è stato proposto un posto per il piccolo Leo, 5 mesi e mezzo, in un nido di Muraglia, senza però poter usufruire del servizio a tempo pieno. "Essere mamme è un dono che diventa un incubo se la società non ne riconosce la straordinarietà. Chiedo equità e dignità. Per questo invito tutti a partecipare all’evento di protesta che si terrà in piazza del Popolo a Pesaro il 22 ottobre". Ramona ha anche creato un gruppo facebook: ‘Asili nido, un diritto di cultura e istruzione e non un privilegio’.