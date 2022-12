"Asili, sport, viabilità: il 2023 l’anno delle inaugurazioni"

di Alessio Zaffini

Un 2023 pieno di buoni propositi nella Citta di Vallefoglia, da dove il sindaco Palmiro Ucchielli ha salutato l’anno appena passato. In campo realizzazioni e novità sul fronte dell’istruzione, dello sport, dei trasporti.

Ma andiano per ordine. "È stato un anno di costruzioni e di grande lavoro, mentre quello che verrà sarà l’anno delle inaugurazioni – ha commentato il sindaco –. La nuova sede comunale a Montecchio, il depuratore, il monte di Colbordolo, il teatro Santi a Bottega ed il PalaDionigi sono soltanto alcune delle novità che troveranno casa qui a Vallefoglia".

"Il nostro è sempre stato – ribadisce Ucchielli – un territorio di cambiamenti e passaggi, un luogo posto tra le città di Pesaro e Urbino e che ha sempre dato casa e voluto accogliere chiunque volesse lavorare nelle nostre industrie. Abbiamo cominciato a programmare tutto il 2023, soprattutto per le famiglie".

Al primo posto degli obbiettivi della politica amministrativa, infatti, si può trovare l’utilizzo di 5 milioni di euro dati a Vallefoglia attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza proprio per la creazione di un asilo nido a Pian del Bruscolo, che avrà orari simili a quelli delle imprese della zona, di modo tale che ogni genitore potrà lavorare senza pensieri. Ad aggiungersi alla lista di lavori didattici, verranno inaugurate poi 8 nuove aule interdisciplinari nelle scuole medie, affinché i ragazzi possano coltivare le loro passioni sin da giovani e anche in ambienti scolastici.

"Un altro settore in cui vogliamo specializzarci è quello dello sport – continua Ucchielli –. Siamo ormai in serie A (il riferimento è alla squadra di volley femminile), è giusto che vengano stanziati dei fondi per lo sviluppo delle infrastrutture sportive. Abbiamo già ’messo in campo’ a questo proposito impianti sportivi di alta qualità, ma oltre a quelli che abbiamo vogliamo migliorare la piscina, di modo tale che venga semplificato l’accesso anche ai disabili ed alle persone più anziane. Inoltre, abbiamo progettato nuovi campi da calcio per il Montecchio, due in sintetico e due in terra battuta". Ad essere potenziata poi anche la viabilità cittadina, che vedrà un aumento della circolazione dei mezzi pubblici, affinché non si vada ad inquinare attraverso gli scarichi della macchina, e una nuova pista ciclo-pedonale, per muoversi in modo più green.

"Io sono al servizio della comunità – conclude Ucchielli – e devo dire che tutto questo non sarebbe stato possibile senza la fiducia che mi hanno dimostrato i miei cittadini. Il 2023 vedrà anche l’inaugurazione di una nuova piazza, dove verranno organizzati eventi per tutti i residenti e non. Sarà un anno nuovo, proficuo, pieno di sicurezza ed aiuti. Nessuno deve essere lasciato indietro. Buon anno – conclude Ucchielli – a tutti quanti".