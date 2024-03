Asilo Manfrini, conto alla rovescia: "Museo e sala incontri in 18 mesi"

di Anna Marchetti

In tempi rapidissimi – sono passati solo 4 mesi da quando a fine ottobre 2023 c’è stato il formale passaggio dell’ex asilo Manfrini dal Demanio al Comune – l’assessorato al Patrimonio è riuscito a trasformare un’idea in un progetto esecutivo da 2 milioni di euro, approvato ieri dalla giunta. La prossima settimana uscirà il bando dei lavori dell’immobile, sede del futuro museo della marineria (piano terra) e di una sala incontri per almeno 100 persone (al primo piano). Il recupero della struttura, che ha il vincolo della Soprintendenza, è stato curato da un gruppo di progettazione guidato dallo studio D’Errico.

La sua completa sistemazione richiederà un anno e mezzo, ma i lavori partiranno appena individuato il vincitore della gara. Prestissimo, dunque, spariranno le impalcature che dal 1996 nascondono lo storico edificio, il quale deve il suo aspetto attuale a un intervento del 1909 dell’architetto Passera: si inizierà con le fondamenta per poi procedere con la facciata, i fregi, gli elementi decorativi, compreso i recupero delle statue. Al termine della riqualificazione, il palazzo tornerà com’era agli inizi del secolo scorso. Saranno recuperate anche le capriate, nel tempo coperte da un soffitto in cannucciato, che torneranno ad essere a vista restituendo alla futura sala incontri, alta 6-7 metri, luminosità e spazio. Il museo della marineria (sui contenuti sta lavorando l’assessorato al Turismo), avrà un ingresso autonomo dal lato di via Gentile da Fabriano, verso il giardino, mentre alla sala del primo piano si accederà dal portone principale di via Nazario Sauro. Saranno realizzati un ascensore interno e tutti i servizi necessari a una moderna struttura museale.

"Questo progetto – ha spiegato l’architetto D’Errico – è una vera operazione di rigenerazione urbana". Sarà un intervento conservativo di un edificio complesso e vincolato, che prevede solo sul retro (lato giardino) un intervento di architettura contemporanea. "Con il recupero dell’ex Manfrini – ha aggiunto l’assessore Sara Cucchiarini – e il sottopasso di via Sauro, che Rfi si è impegnata a realizzare entro il 2024, sarà stravolto positivamente il cuore dell’identità marinara fanese". "Il sottopasso pedonale di via Sauro – chiarisce Seri – è fermo perché siamo in attesa da mesi del parere della Soprintendenza". E ancora, sull’ex Manfrini: "Questo recupero è l’ennesima risposta a chi ci accusa di non avere una visione di città. La visione è chiarissima, rendere la città accessibile e bella. Sono i cambiamenti impressi dalla mia amministrazione che hanno spinto alcune realtà imprenditoriali a sceglierci per sviluppare le loro attività".