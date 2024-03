Asilo nido, arrivano le ruspe: "Simbolo del paese da 60 anni. Non era meglio recuperarlo?"

Inizieranno ufficialmente domani mattina i lavori di demolizione dell’asilo nido comunale di Mombaroccio che, con un progetto da 2milioni di euro recuperati dai fondi Pnrr, farà spazio a un nuovo asilo seminterrato e a una piazza che punta già a diventare il nuovo simbolo comunitario del paese. Nello specifico, si tratta di un progetto che vedrà posizionata la nuova e moderna scuola dell’infanzia nel lotto di terreno che attualmente ospita il giardinetto dell’asilo, mentre l’attuale struttura verrà completamente demolita e lascerà spazio alla piazza cementata.

Di quell’asilo, eretto nel 1965, dai prossimi giorni non ci sarà più nulla e qualcuno, per quanto possibile, solleva la questione: "Non siamo contrari alla costruzione di una nuova scuola, quella precedente non rispettava più gli standard necessari per garantire la sicurezza ai bambini, ma c’è modo e modo per fare le cose". A precisare la situazione sono i tre consiglieri di minoranza Valter Recchia, Giacomo Conti e Alberto Roscetti che già guardano con malinconia quella struttura, che è stata la casa di tanti mombaroccesi per molti anni.

"Per noi è un simbolo e sapere che da domani non la vedremmo più, ci rattrista. Inoltre – aggiungono -, sembra che qui in paese non lo sappia nessuno. Rimangono tutti esterrefatti quando diciamo ai compaesani che quell’asilo, quella struttura che tutti amiamo, da lunedì non ci sarà più". I tre consiglieri entrano nel merito: "Si poteva coinvolgere la cittadinanza sulla decisione, per sentire qualche parere al riguardo. La nuova scuola dell’infanzia poteva essere costruita in un lotto di terreno differente, lasciando alla città quella struttura che, con qualche accorgimento, poteva essere utilizzata per molteplici altre cose. In paese siamo alla disperata ricerca di luoghi di aggregazione, stanze in cui far riunire i nostri bambini e le associazioni della zona. Invece – continuano i consiglieri -, per la smania di fare tutto e subito, si sono perse delle grandi occasioni".

Una piccola parte di giardino, già presente nella scuola, verrà mantenuta. Mentre l’altra verrà sterrata e destinata alla nuova struttura. "Gli alberi, i lecci, i pioppi e gli aceri verranno sradicati e che fine faranno?" si chiedono i consiglieri, mentre nel frattempo i piccoli alunni sono già stati trasferiti nelle vecchie stanze del comune fino al completamento dei lavori.

Intanto, fuori dalla scuola e intento a supervisionare il trasloco, il sindaco Emanuele Petrucci non ha dubbi sulla questione: "La scuola non era più sicura e altre alternative non c’erano. L’obiettivo adesso è la conclusione veloce dei lavori, puntiamo a concluderli nel settembre del 2025, dando ai piccoli una struttura nuova e soprattutto sicura".

