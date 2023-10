Asilo nido di Frontone, nuovi spazi. Felici i bambini di due Comuni

E’ stato inaugurato il nuovo giardino della "Casa di Pollicino" (foto), l’asilo nido che ospita ben 21 bambini da 0 a 3 anni di Frontone e Serra Sant’Abbondio. "Un asilo nido rappresenta il futuro di un paese e delle aree interne - sottolinea il primo cittadino di Frontone Daniele Tagnani- è il vero motivo per cui si sveglia un sindaco al mattino. Non c’è futuro senza scuola, non c’è alcun futuro senza bambini". "Il lavoro coordinato da parte delle due amministrazioni di Serra Sant’Abbondio e Frontone – aggiunge il sindaco di Serra Sant’Abbondio Ludovico Caverni - serve a rafforzare le strutture educative di tutte gli ordini; segue un disegno ben preciso che è quello di investire sul futuro, infatti vogliamo garantire ai nostri giovani le migliori strutture e riempirle di contenuti e progetti. In questo lavoro fondamentale è stato e sarà il supporto della Regione Marche con il consigliere Giacomo Rossi e tutta l’amministrazione". "I lavori sono stati sostenuti dalla Regione Marche grazie ad un mio emendamento alla legge di stabilità 2023 – sottolinea proprio Giacomo Rossi - è stato per me un piacere ed un onore sostenere questa bellissima realtà all’avanguardia ed inclusiva". Soddisfatti chiaramente i bambini, i genitori e tutti gli educatori.

Amedeo Pisciolini