Asilo nido e Materna a Cuccurano. Il sindaco posa la prima pietra

FANO

di Tiziana Petrelli

Con la cerimonia simbolica della posa della prima pietra davanti a un centinaio di bambini del quartiere, ieri mattina ha preso ufficialmente il via la realizzazione della nuova scuola 06 anni di Cuccurano e Carrara, affidata con un appalto da 5 milioni e 430mila euro alla Foredil Costruzioni srl di Pesaro. "Da qui a due settimane verrà delimitata l’area del cantiere - ha detto nel suo intervento l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori - per mettere in sicurezza il perimetro attorno al quale ci sono edifici esistenti frequentati da bambini. Poi avvieremo i lavori, la cui fine è prevista per aprile 2025, ma crediamo si possa terminare anche prima. Mi piace sottolineare che il progetto è stato realizzato interamente dai tecnici comunali. Un’area verde unirà le due scuole. Poi all’interno della nuova scuola ci saranno 6 aule, di cui due dedicate alla fascia 03 anni e le altre per la scuola materna. Sarà realizzata anche una mensa, che ospiterà 180 bambini ma sarà capace di preparare ben 400 pasti, per soddisfare la richiesta di refezione di altri plessi. Inoltre, sarà prevista una biblioteca, aperta anche al quartiere, per accogliere lo studio pomeridiano".

"Per noi questo momento ha un grande valore, non solo simbolico" ha specificato l’assessore ai Servizi Educativi Samuele Mascarin, prima di firmare assieme alla Brunori e al sindaco Massimo Seri, la pergamena che è stata infilata dentro uno dei piloni che faranno parte delle fondamenta del nuovo edificio scolastico. "Ancora una volta il Comune di Fano investe sui Servizi Educativi come leva di cambiamento della città – ha rimarcato Mascarin - perché andiamo ad avviare la seconda fase di un progetto molto ambizioso, datato 2014, che prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico a Cuccurano in grado di rispondere alla necessità dei quartieri di questa parte della città. Negli anni scorsi abbiamo realizzato la scuola primaria con annessa palestra. Adesso grazie anche ad una parte di cofinanziamento Pnrr, abbiamo la possibilità di completare il progetto con altri due plessi: una cucina refettorio e una scuola 06 anni che aumenta i servizi alle famiglie in questo territorio. Perché sarà una struttura in grado di ospitare non solo le attuali sezioni di scuola dell’infanzia di Falcineto e Cuccurano Carrara (100 posti) ma anche di avere due sezioni di nido (30 posti) che in questa parte della città è ancora assente. E nelle prossime settimane prenderanno poi il via anche i cantieri per i nuovi asili nido a Vallato e Bellocchi".

"Quella dell’edilizia scolastica è per noi una politica prioritaria - ha concluso il sindaco Seri parlando ai bambini e alle bambine presenti - e rappresenta una questione di Pari Opportunità. Frequentare una scuola moderna, innovativa e con tutte le strumentazioni necessarie permette infatti a tutti di esprimere in modo migliore il proprio talento. Ve lo dico perché io, invece, che sono cresciuto in periferia come voi, ho frequentato una scuola meno attrezzata di quelle in cui andavano i miei compagni del centro. Ho avuto un percorso meno semplice, ho faticato più di altri… ma alla fine questo non mi ha comunque impedito di diventare sindaco".