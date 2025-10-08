Asilo nido, inaugurati gli spazi per altri 60 bimbi

Aumentano gli spazi a disposizione dei più piccoli. E’ stato inaugurato l’altro giorno a Tavullia (strada Pian Mauro, 45) la nuova ala del nido d’infanzia ‘Polvere di Stelle’, parte del complesso dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia dell’unione dei comuni Pian del Bruscolo che comprende Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Tavullia e Vallefoglia. La nuova struttura è in grado di ospitare fino a 60 bambini nella fascia d’età 0-3 anni, divisi in tre sezioni, portando così la capienza complessiva del polo dedicato ai più piccini a 182 posti tra nidi d’infanzia e centro per l’infanzia. Tutte le sezioni saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30 e il sabato mattina fino alle ore 13.30. L’intervento, reso possibile grazie a un finanziamento di 1 milione e 160mila euro dell’Unione europea, dal ministero dell’Istruzione nell’ambito dei fondi Pnrr, rappresenta, secondo l’amministrazione dell’Unione, un investimento strategico per il futuro della comunità. "Questo ampliamento è un passo decisivo per lo sviluppo del nostro territorio – ha sottolineato il presidente Palmiro Ucchielli, durante la cerimonia di inaugurazione ha cui hanno partecipato la rieletta consigliera regionale del Pd, Micaela Vitri e i rappresentanti della giunta dell’Unione –. Aumentare i posti disponibili negli asili nido significa – ha proseguito Ucchielli – offrire maggiori opportunità educative per i bambini e, allo stesso tempo, sostenere le famiglie, consentendo a entrambi i genitori di conciliare i tempi di lavoro con quelli della cura dei figli".

In un territorio che, come ha ribadito più volte Ucchielli, vanta dati incoraggianti e in controtendenza nel numero delle nascite, il potenziamento dei servizi per le famiglie viene condiviso anche con i comuni extra-Unione. Grazie a una convenzione, il comune di Montelabbate potrà così usufruire all’interno del nuovo asilo di 30 posti per i bambini residenti nel proprio territorio. Questi ultimi otterranno le stesse condizioni economiche previste per i residenti dei comuni dell’Unione.