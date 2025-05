Asilo nido: lavori vicini al traguardo

In arrivo 60 posti in più per l’asilo nido di Pian del Bruscolo. Sono in fase di conclusione i lavori di ampliamento della scuola, per il completamento dei quali sono in programma nei prossimi giorni l’acquisto dei nuovi arredi e il completamento delle rifiniture interne ed esterne. Gli interventi consentiranno di ampliare la capacità ricettiva del nido da 122 a 182 posti. "Siamo molto soddisfatti – dichiara il presidente dell’Unione Pian del Bruscolo e sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli – di essere giunti quasi al termine di un progetto così strategico per la nostra comunità. Un investimento importante, reso possibile grazie a un contributo complessivo di 1milione160mila euro proveniente dall’unione Europea tramite il programma Next Generation EU, dal ministero dell’Istruzione e dall’unità di missione Pnrr. Si tratta di un’opera pubblica di grande valore sociale – prosegue – pensata per rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie del territorio, sempre più numerose e attive dal punto di vista lavorativo. L’asilo nido, una volta pienamente operativo, rappresenterà non solo un servizio educativo di qualità, ma anche un presidio di supporto alla genitorialità e alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro".

La situazione demografica a Vallefoglia in particolare, secondo i dati del sindaco, pare essere in controtendenza rispetto ai numeri della natalità a livello nazionale. In questo territorio, la presenza di numerose famiglie immigrate contribuisce a un saldo positivo della popolazione e richiede pertanto un’attenzione particolare nei confronti delle politiche per le famiglie, i bambini e gli adolescenti.