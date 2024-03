Asp in stand by. Si conferma l’Ambito sociale

Il Comitato dei sindaci dell’Ambito sociale 6 ha ribadito la volontà di continuare la gestione associata dei servizi sociali. "Nonostante la sospensione da parte della Regione della costituzione dell’Asp (Azienda pubblica dei servizi alla persona), il Comitato dei sindaci – fanno sapere dall’Ambito sociale – ha confermato la validità delle scelte che hanno portato l’Ambito sociale 6 a raggiungere livelli di eccellenza negli ultimi 5 anni con diversi servizi gestiti in forma associata. In attesa che la Regione risolva la questione della mancata coincidenza tra ambiti sociali e distretti sanitari, assunta come pretesto per sospendere l’Asp, si prosegue con la convenzione che prevede il trasferimento della titolarità della funzione sociale dai Comuni all’Ambito". E ancora dall’Ambito: "I sindaci hanno espresso la volontà di continuare con il modello organizzativo che prevede l’integrazione fra i servizi sociali del Comune di Fano e l’Ambito sociale 6. Questo approccio comporta il coinvolgimento dell’intera struttura del servizio sociale dell’ente capofila considerate le maggiori dimensioni e la maggior dotazione di risorse umane e strumentali. In coerenza con il ruolo centrale del Comune di Fano, il Comitato dei sindaci ha riaffermato l’importanza della coincidenza delle figure di coordinatore di Ambito con il dirigente del Servizio sociale del Comune di Fano, per ottimizzare e semplificare l’esercizio associato della funzione sociale. Il modello organizzativo unitario garantisce maggior efficacia nella presa in carico delle persone fragili, semplificando le procedure e offrendo un supporto per tutti i Comuni a prescindere dalle loro dimensioni e possibilità. Infine, il Comitato dei sindaci ha approvato modifiche al regolamento per garantire una governance più equa".