Asp, riforma bloccata. Protesta educatori

La Regione blocca la riforma dell’Ambito sociale 6 in Asp (Azienda pubblica di servizi alla persona): il socialista Tiziano Busca invita l’assessore al Welfare Dimitri Tinti, uno dei principali promotori, a dimettersi o restituire la delega al sindaco. L’assemblea legislativa delle Marche, ieri, ha approvato la proposta di legge per la sospensione delle aziende pubbliche dei servizi alla persona in attesa di ridefinire gli ambiti territoriali sociali. Grazie all’emendamento presentato dal presidente della commissione Nicola Baiocchi (Fd’I), dalla consigliera Marta Ruggeri (M5S) e dal collega Luca Serfilippi (Lega), il termine del 30 giugno è stato procrastinato al 31 dicembre 2024. "Dura la condanna" del Pd Fano che, col segretario Renato Claudio Minardi, scende in campo a tutela dell’operato di Tinti, promotore della riforma: "Tale manovra, passata attraverso una discutibile modifica legislativa, costituisce un’inaccettabile interferenza nella gestione autonoma delle decisioni concordate all’unanimità dai 9 consigli comunali interessati. Le ambizioni elettorali non devono compromettere progetti che hanno ricevuto l’approvazione unanime dei consigli comunali e che riguardano i servizi ai cittadini".

Minardi accusa il centrodestra regionale di tenere una "condotta arrogante e incurante delle conseguenze di tale decisione". Per Tiziano Busca (Psi), al contrario, "la pervicacia ed il desiderio di Tinti di manifestare forza e potere, oggi fanno i conti con il fallimento politico del suo progetto di azienda. In un paese normale un politico si dimetterebbe o restituirebbe la delega al Welfare al sindaco. Ma non sarà così a Fano. Se invece della forza si fosse usato il buon senso oggi il centrosinistra avrebbe portato a casa un risultato importante". Il comitato "Educatori Marche" esprime preoccupazione per l’erogazione a rischio dei servizi essenziali alla persona (l’assistenza domiciliare per anziani non auto-sufficienti e l’assistenza per gli studenti disabili) e sottolinea come "le persone a cui i servizi sono rivolti, le famiglie, le scuole e gli educatori non ne sapessero niente. Triste a dirsi, ma chi sul campo ci sta davvero non sa mai niente. Bene che vada, incappa in un articolo di giornale ad una manciata di giorni dal Natale. Una mancanza di rispetto inaccettabile. Eppure era successo a settembre, per un ritardo nella gara di appalto. Sta succedendo adesso, tre mesi dopo, per una questione che sa poco di inciampo e tanto di schermaglia tra fazioni politiche opposte. I servizi di cui si parla sono i volti, le persone, le storie, le sofferenze, l’angoscia, la passione, la sensibilità e l’impegno di chi questi servizi li abita ogni giorno. Sfiancati dalla mancanza di diritti, di dignità, di considerazione, gli educatori se ne vanno, nonostante un lavoro in cui credono e per cui si sono formati".

Anna Marchetti