Aspes apre nuovo sportello a Morciola

Servizi cimiteriali e tributi, Aspes inaugura un nuovo sportello a Morciola. Il taglio del nastro nei giorni scorsi all’interno del centro commerciale Cento Vetrine alla presenza anche del sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e degli amministratori dei Comuni di Petriano, Montecalvo, Montelabbate e Tavullia. ione di Vallefoglia. "L’ufficio – dice il presidente Aspes Luca Pieri – sarà un importante punto di riferimento dei tanti Comuni della vallata per i servizi cimiteriali e, a breve, anche per le imposte e i tributi locali. Un servizio che accresce la nostra vicinanza ai cittadini e rende più capillare e stabile la presenza di Aspes in provincia". Il nuovo sportello di Morciola è stato fortemente voluto dal sindaco Ucchielli che ha messo a disposizione i locali del centro commerciale.