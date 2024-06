Aspes si rafforza in Romagna. Taglio del nastro a Cattolica

Aspes continua a rafforzarsi oltre confine. E’ stata infatti inaugurata ieri mattina la nuova sede della storica farmacia comunale 1 di Cattolica, che si trova in via del Prete, angolo via Fiume. "Una farmacia rinnovata al passo con i tempi – ha detto la sindaca, Franca Foronchi – che offrirà nuovi servizi di prossimità, professionalità e supporto". Il nuovo presidio è nato grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, tra Comune di Cattolica e la società Farmacie Comunali di Riccione. "La struttura, raddoppiata negli spazi, è la conferma che il pubblico ha bisogno del privato – ha aggiunto la prima cittadina -. Senza questo restauro, questi locali sarebbero rimasti chiusi, lasciando spento un tratto centrale della zona a più vocazione turistica di Cattolica. Grazie al gruppo Aspes abbiamo ridato vita a questo luogo della città". Soddisfatto anche l’assessore ai Servizi socio sanitari, Nicola Romeo: "Siamo molto contenti di avere un presidio nuovo e moderno come la Farmacia numero 1, che sarà capace di rispondere al meglio ai bisogni dei cittadini".

Ad intervenire anche il presidente nazionale di Assofarm Luca Pieri: "Regaliamo alla città uno spazio che potrà ora esprimere al meglio il proprio ruolo sociale sulla zona – ha commentato –. Una farmacia del futuro, con spazi raddoppiati, che, oltre a dispensare farmaci, è un luogo che offre servizi, rappresentando così il primo step della sanità sul territorio". Oltre alla vendita di farmaci, il nuovo presidio offrirà anche prestazioni come la misurazione della pressione, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, spirometria, prenotazione cup e autoanalisi (glicemia, emoglobina glicata, colesterolo totale, colesterolo hdl e ldl e trigliceridi).