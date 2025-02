Aspettando i carri è già Carnevale

L’attesa è ormai alle stelle a Fano per la prima domenica del Carnevale 2025, quando i quattro nuovissimi giganti di cartapesta sfileranno lungo viale Gramsci tra colori, musica e il getto di dolciumi. L’atmosfera di festa è già nell’aria e lo scorso weekend ha regalato emozioni con la semifinale del concorso "La Splendida del Carnevale – Se puoi sognarlo puoi farlo", a cura dell’agenzia Pinkeventi, che ha visto otto finaliste conquistare il pass per la finale del 16 febbraio. La vincitrice sarà proclamata direttamente sul carro "Fano Story" nel suggestivo giro della luminaria.

Intanto, questa mattina il Carnevale fa tappa al CTL San Lazzaro, dove, dalle 9.30 alle 12.30, si tiene una festa speciale con i ragazzi del centro, del Garden 381 e del Centro Itaca. E alle 11 sarà svelata la nuova composizione floreale del Carnevale, realizzata dai ragazzi del Garden 381 come omaggio alla città. Ma l’attesa continua con un fine settimana ricco di eventi a cui prenotarsi. Venerdì alle 16 lo Sport Park ospiterà la festa in maschera per bambini, organizzata con Arfun Animasion, tra animazione, giochi e getto di dolciumi. Al Masetti, alle 17, la proiezione di Sonic 3, con una speciale promozione 2x1 per chi possiede la tessera del Carnevale di Fano.

Sempre venerdì si inaugurerà la retrospettiva dell’artista Maddalena Medas al Foyer del Teatro della Fortuna, fino al 4 marzo. La serata si chiuderà con la commedia ’La Strana Coppia’, con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, in scena alle 21. Sabato, alle 15, un "Laboratorio per bambini dal naso curioso" alla profumeria Essenzaltro, dove i più piccoli potranno esplorare il mondo dei profumi e creare essenze personalizzate. Alle 16, a Palazzo Bracci Pagani, il Museo del Balì proporrà Mettiamoci in bolla, un laboratorio per bambini sul mondo delle bolle di sapone. A seguire, alle 17, il Teatro della Fortuna ospiterà Le storie dei quadri, spettacolo di improvvisazione teatrale ispirato alle opere esposte. Infine, alle 18, sempre a Palazzo Bracci Pagani, la mostra Dipingi il tuo Carnevale, con opere realizzate dagli artisti locali per celebrare la magia del Carnevale.

Tiziana Petrelli