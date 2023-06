Aspettando il sorgere del sole Concerto con il quartetto di sax

Mancano 48 ore all’alba di San Giovanni. Sabato 24 giugno il sole sorgerà alle 5,27: l’appuntamento per quanti vogliano rispettare il rito che esalta l’antica credenza popolare dello sposalizio tra il sole (fuoco) e la luna (acqua) è fissato per le 5.15 in piazzale della Libertà di domani. "La notte di San Giovanni – spiegano Claudia Rondolini ed Emanuela Scavolini, promotrici del particolare raduno – cade nelle celebrazioni del solstizio d’estate. Il nome deriva dalla religione cristiana, perché secondo il suo calendario liturgico vi si ricorda San Giovanni Battista. In realtà, già nelle epoche precristiane venivano officiati numerosi culti che esaltavano il potere della luce e del fuoco, delle acque e della terra feconda di erbe. Secondo un’antica credenza, durante questa festa, il sole (fuoco) si sposa con la luna (acqua); da qui derivano tutti i riti e gli usi dei falò e della rugiada, presenti nella tradizione contadina e popolare. Non a caso gli elementi di San Giovanni sono il fuoco e l’acqua, elemento con cui battezzava".

Quali riti? Per esempio quello della preparazione di acque profumate: al tramonto della vigilia si narra della raccolta di erbe e fiori spontanei da lasciare in infusione in acqua per tutta la notte. Artemisia, lavanda, salvia e soprattutto iperico, detto l’erba di san Giovanni, a cui si attribuiva la capacità di scacciare i malvagi. Con l’acqua così profumata ci si lavavano viso e mani il giorno di San Giovanni. A Pesaro, invece, domani cosa accadrà? "Ci si ritrova in piazzale della Libertà per aspettare il sorgere del sole – conclude Rondolini –. Saremo in riva al mare, secondo le tradizioni legate al solstizio d’estate". L’iniziativa che ogni anno richiama sempre più persone, ideata dalla coppia Scavolini Rondolini è nota come “Tutta un’altra alba”. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Pesaro, con il Conservatorio Rossini e con il Garden Club. Inserito anche quest’anno nella rassegna ‘Pesaro, i tuoi spazi: tra borghi e quartieri’ prevede un piacevole concerto: grazie al direttore Fabio Masini l’edizione 2023 avrà un’esibizione del Quartetto Saxophonie, formazione di allievi dei docenti Federico Mondelci e Michele Mangani, con un programma di brani di Ennio Morricone, Nunzio Ortolano e Astor Piazzolla. Interpreti: Gretha Mortellaro; Daniele Bolletta; Tommaso Rocchetti; Luca Chiarini.