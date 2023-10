Aspettando la mostra evento, focus su Federico Barocci

URBINO

In attesa... iniziamo a capire chi era Federico Barocci, forse il più grande pittore della provincia dopo Raffaello. Domani con inizio alle 17, alla chiesa di San Francesco d’Assisi della città ducale, si inizia a parlare di questo grande artista del Rinascimento che sarà al centro di una grande mostra-evento nella sua città natale, e cioè Urbino, nel 2024 nell’ambito di Pesaro Capitale della Cultura. Il primo ‘affresco‘ di questo importante artista arriva con Anna Maria Ambrosini (foto) che assieme al direttore della Galleria nazionale delle Marche Luigi Gallo sta lavorando dal 2021 alla grande esposizione. Ambrosini, ordinaria di storia dell’arte moderna all’università Carlo Bo, parlerà di "Federico Barocci: natura e spirito nella pittura rinnovata". Sarà il primo di tre incontri che avranno al centro la figura del pittore urbinate. Perché dopo quello dell’Ambrosini è previsto un altro incontro, giovedì 29 febbraio sempre alle 17, che avrà come relatore Luigi Bravi che parlerà di August Schmarsow lettore delle opere di Federico Barocci per San Francesco di Urbino. Ultimo incontro il 30 maggio con Anna Falcioni docente di storia medievale alla Carlo Bo.