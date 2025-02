Aspettando le Regionali. Nelle liste dei Democratici rispunta Alessia Morani

Potrebbe anche non essere un caso o una coincidenza trovare nella lista dei candidati Pd, fianco a fianco, nelle prossime elezioni regionali, Matteo Ricci, attuale europarlamentare, con Alessia Morani, un passato da deputata e sottosegretaria e un presente come prima dei non eletti della lista Pd per il parlamento europeo. I due furono insieme anche nelle recenti elezioni europe con ottimi risultati a livello di preferenze, dopo aver lavorato insieme nella giunta provinciale di Pesaro-Urbino di quindici anni addietro.

Proprio la posizione di prima dei non eletti alle Europee di Alessia Morani veniva considerata nel partito come un paracadute per l’esponente Pd di Macerata Feltria. Ma l’attendere questo evento politico non sarebbe sufficiente per Morani che vorrebbe essere anche in lista nelle prossime regionali per un’elezione diretta. Tenendo anche presente che Alessia fa parte della maggioranza interna del Pd creata quando la segretaria regionale Chantal Bomprezzi aveva avuto la meglio su Michela Bellomaria nel voto interno. Quindi Morani potrebbe essere una dei sette nomi inseriti nella lista regionale con Daniele Vimini e l’uscente Micaela Vitri. Se da un lato il vicesindaco di Pesaro avrebbe da tempo ottenuto garanzie su candidatura ed elezione, la sua appartenenza all’area Ricci renderebbe tutto complesso. Più vicino alla maggioranza, ad esempio l’urbinate Federico Scaramucci, candidato a sindaco sconfitto a Urbino.

Insomma c’è un po’ di movimento nell’area Pd, partendo appunto dall’accoppiata Matteo Ricci-Alessia Morani. Con Ricci candidato alla presidenza la parte pesarese della lista potrebbe trovare anche i nomi di Daniele Vimini e Micaela Vitri da una parte e quelli di Alessia Morani e Federico Scaramucci dall’altra. Più il fanese Renato Claudio Minardi e il consigliere comunale mondolfese Luisa Cecarini, responsabile Donne Dem per le Marche.

Messi in ordine i nominativi più gettonati del Pesarese ora si dovrà fare la valutazione dei candidati al terzo mandatosoprattutto ad Ancona. Se saranno concesse deroghe, a cominciare da Antonio Mastrovincenzo, tutto si potrebbe riaprire. Se la candidatura di Maurizio Mangialardi appare quasi scontato, la vera donna forte rimane l’ex sindaca di Ancona Valeria Mancinelli la cui candidatura è fortemente voluta da Matteo Ricci. Ma con Mancinelli e Mangialardi vorrebbe dire che il Pd dorico ripartirebbe dalle sue sconfitte. Provare per credere.