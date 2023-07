Aspiranti fungaioli in rivolta: "Esami assurdi"

"Gli aspiranti fungaioli che vogliono iniziare ad andare a funghi non possono farlo o devono farlo di frodo perché da tre anni la Regione non rilascia permessi di raccolta dei funghi. Non solo: da gennaio a oggi, ovvero dall’entrata in vigore della nuova legge, non è stato organizzato alcun corso che prevede, tra l’altro, che il candidato si prepari su 523 domande e sul riconoscimento di 9 specie di funghi su 319", dice Marco Maletti, vice presidente dell’associazione micologica Bresadola di Pesaro.

Maletti, cosa sta succedendo?

"Da tre anni, da prima del Covid, la Regione non ha più organizzato i corsi abilitativi per rilasciare il regolare tesserino per la raccolta dei funghi. Una questione economica: pare infatti che le risorse previste dalla vecchia legge e provenienti dalla quota annua versata dai fungaioli, venti euro, siano state destinate ad altre finalità. Quindi è subentrata la nuova legge del gennaio di quest’anno".

Cosa prevede la nuova legge per i raccoglitori di funghi?

"Prevede di superare un’esame complesso: il candidato deve preparasi su. Non solo. Dovrebbe anche sapere riconoscere le principali specie fungine, nove specie su un totale di 319 elencate, però se si considera che in alcuni casi al nome della specie viene aggiunto “e suo gruppo“ oppure “tutte le specie di questo genere“, il numero di specie da riconoscere si amplia smisuratamente. Non supera l’esame il candidato che commette complessivamente più di tre errori".

Quanti esami abilitativi sono stati fatti dalla Regione in questi primi sei mesi di entrata in vigore della nuova legge?

"Nessuno e questo significa che nuovi cercatori che vogliano andare a raccoglire funghi con un regolare tesserino in tasca, non possono farlo perché non hanno sostenuto esami. Questo vuoto favorisce comportamenti illegali e soprattutto pericolosi: chi non conosce le specie rischia anche di raccoglierne non commestibili. Ricevo tante telefonate di persone che chiedono di potere avere il tesserino. Senza considerare un altro aspetto".

Quale?

"Il nuovo esame prevede domande complicate, addirittura alcune inesatte che mettono in seria difficoltà l’ipotetico candidato. Alcuni quesiti sono troppo difficili per un candidato alle prime armi, ad esempio alcuni sulla tossicologia a cui a volte nemmeno un medico del pronto soccorso è in grado di rispondere. Forse il legislatore non ha pensato che chi vuole raccogliere funghi cerca semplicemente di vivere una giornata a contatto con la natura, non certo per convenienza economica, è privo a volte un titolo di studio e non è in grado di cimentarsi in un programma di studi così vasto e complicato. Se l’esame viene effettuato a norma di legge, il candidato deve sperare, per superarlo, in un colpo di fortuna o nella benevolenza degli esaminatori"

Cosa bisognerebbe fare?

"Almeno ridurre drasticamente il numero delle domande e adeguarle allo scopo che è quello di mettere il fungaiolo alla conoscenza della pericolosità o meno di alcune specie di funghi"

Perché hanno abolito la vecchia legge?

"Me lo chiedo anche io, funzionava e ci veniva invidiata da altre regioni. Leggendo la legge nuova ci si accorge che lo scopo è applicare una nuova tassa. Infatti l’articolo 6 comma quattro autorizza le Comunità montane ad applicare una tassa aggiuntiva ai non residenti in regione da 3 a 70 euro. Un comportamento che stride con lo sviluppo turistico. E poi siamo sicuri che applicare una tassa solo ai non residenti in regione sia costituzionalmente legittimo? Umbria e Lombardia hanno fatto marcia indietro. Sarebbe importante che chi fa le leggi si confrontasse con persone competenti in materia"

