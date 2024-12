Assaggi e parole con chi lavora

Pronti a gustare “Un sorso di tradizione”? Si intitola così l’evento in programma oggi al Pincio di Fano che prevede degustazioni di Moretta e di dolci a base della tipica bevanda fanese oltre che momenti di approfondimento sulle eccellenze dalla gastronomia locale. L’evento, organizzato da Confesercenti Fano e Pro Loco Fanum Fortunae con la partecipazione di Assohotel Confesercenti e Must Caffè, prenderà il via dalle 17. In programma due talk show. I responsabili Confesercenti si confronteranno con gli operatori dei locali cittadini aderenti all’iniziativa: Pino Bar, Caffè del Porto, Curcuma Caffè, Arte Bianca, Guerrino.