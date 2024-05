Assalto al ’King Sport’. Spaccava l’antitaccheggio a mani nude: arrestata

La madre, 55 anni, era la mente; la figlia, 28, il braccio. In tutti i sensi. Perché era grazie alle sue braccia potenti che la figlia riusciva a spaccare i fermi antitaccheggio (quelli di plastica bianca, duri) che proteggevano la merce pregiata, in questo caso abbigliamento sportivo, soprattutto marca Armani. Quindi metteva tutto nello zaino ed usciva. Le telecamere dei due negozi King Sport derubati – di Pesaro zona Torraccia e di Fano, zona Bellocchi – riprendono la ragazza nel camerino mentre spacca, a gomiti larghi, con una forza erculea, i dispositivi.

Solo che sabato i poliziotti del commissariato fanese, diretto da Stefano Seretti, erano in perlustrazione per l’operazione ’Safe Shop’ per proteggere i negozi dai taccheggi. Così individuano subito quella Renault Clio nuova presa a noleggio, con cui madre e figlia si muovono. Le localizzano e le aspettano fuori dal King Sport di Fano. Sono passate da poco le 19.30. Madre e figlia vanno apposta sul tardi nei centri commerciali, perché così "operano" meglio.

La pattuglia della Volante fanese quindi blocca la Clio. La ragazza però spintona il poliziotto, per impedirgli di fare il controllo. Ma gli agenti si accorgono che dentro lo zaino, la ragazza ha la refurtiva appena sottratta al King Sport fanese, valore 200 euro circa. Nei sedili dietro invece, appena i poliziotti fanno il controllo, si accorgono che ci sono gli articoli rubati al King Sport di Pesaro: altri 900 euro. Tutti gli articoli sono rovinati: perché la ragazza, nello strappare gli antitaccheggio, rompe anche la stoffa. Madre e figlia pensano ugualmente di poter rivendere la merce ai ricettatori. Le due donne vengono arrestate per furto aggravato, la figlia anche per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina la direttissima a Pesaro davanti al giudice Franco Tetto. Il quale convalida l’arresto, le rimette in libertà ma impone ad ambedue obbligo di dimora a Pescara, da dove provengono, e obbligo di firma per tre volte la settimana. Ambedue hanno ammesso gli addebiti. La figlia ha chiesto scusa. Ed hanno promesso che risarciranno del danno. Il loro legale ha chiesto i termini a difesa. E’ il secondo arresto in neanche un mese fatto dai poliziotti fanesi dopo quello dei tre romeni che rubavano dalle slot machine. Le due erano state denunciate per due episodi di furto anche a ’Non solo sport’.

Alessandro Mazzanti