Assalto all’erboristeria alle 11 di sera, i vicini fanno fuggire il ladro

Usare un frullino e fare quindi un bel baccano per scassinare un lucchetto poco dopo le 11 di sera, mentre la gente passa per tornare a casa, come se nulla fosse. In via Bertozzini, a venti metri da piazzale Primo maggio, si può. La sera tra sabato e domenica un lardo ha ’assaltato’ col frullino il lucchetto della serranda dell’erboristeria "Il cerchio", a piano terra, civico 8. A quell’ora uno dei condòmini dei piani superiori del palazzo ha sentito il rumore, si è affacciato, e ha fatto scappare il ladro, che ha abbandonato il frullino e poi è tornato a prenderlo: è un uomo sui 45-50 anni, di cui si conoscono i connotati. La polizia lo sta cercando. Ma nessuno ha avvertito il titolare dell’erboristeria, Giacomo Virgili, 37 anni, che gestisce l’attività da tre anni, e ha quindi scoperto il furto solo domenica, andando per caso nel negozio: "Il lucchetto mi è rimasto in mano – dice Virgili – o ho visto il taglio sia nel lucchetto che nella serranda". Nel negozio c’è una telecamera, ma fa solo riprese interne.

Virgili però prende spunto da questo tentato furto per una protesta che data da tempo e non è solo sua, ma di tutti i residenti della zona. "Io tengo le luci accese nel negozio fino alle 5 del mattino, mi costa meno che la vigilanza privata – dice il 37enne – ma quello che a me e ad altri residenti preme dire al Comune è che questa è una zona sempre più abbandonata, poco illuminata e spesso preda di balordi, tossici o no, che sono venuti anche nel mio negozio o in quelli vicini, ad esempio dall’elettricista che c’è in piazzale Primo Maggio. Non a caso hanno provato a entrarmi dentro poco dopo le 11 di sera. Alla fine dell’anno abbiamo inviato all’amministrazione una petizione con circa 200 firme, per evidenziare i problemi della zona che stiamo vivendo, compreso l’arredo urbano che andrebbe rivisto, ma dal Comune non ci è arrivata nessuna risposta. Siamo tra il mare e il centro, ma questa via è buia e isolata. Speriamo che da ora in poi, qualcuno finalmente ci ascolti".

ale.maz.