Assalto all’oreficeria Ceccarelli: “Bottino di almeno 50mila euro”

Pesaro, 21 febbraio 2025 – Razzia da 50mila euro in gioielli all’oreficeria “Ceccarelli” in via Castelfidardo. I banditi poi fuggono indisturbati senza accorgersi di aver lasciato una traccia di sangue che potrebbe incastrarli. Quella avvenuta ieri intorno alle 13,30 è una “spaccata” da professionisti. Un gruppo di tre malviventi ha assaltato il negozio impossessandosi di un bottino “di almeno 50 mila euro – commenta la titolare Maura Montesi, che si è accorta del furto quando, intorno alle 16, ha sollevato la serranda accorgendosi della vetrina in frantumi – ma forse anche di più”.

Spaccata all'oreficeria di via Castelfidardo

Poteva essere il colpo perfetto, ma qualcosa è andato storto e ai malviventi potrebbe costargli caro. Ma andiamo con ordine. La banda ha aspettato che la titolare chiudesse la saracinesca per andare in pausa pranzo intorno alle 12,30. Era il momento perfetto, quello in cui gli uffici sono quasi deserti, i bambini sono già tornati da scuola e i negozi a fianco sono chiusi. Hanno oscurato l’obiettivo della videocamera di sorveglianza che punta sull’entrata del negozio utilizzando una vernice bianca, forse una bomboletta spray. Al riparo dall’occhio elettronico, poi, hanno messo fuori uso, con un colpo secco, il pesantissimo lucchetto di metallo che chiudeva la serranda. Hanno agito molto velocemente, forse grazie alla presenza di altri complici che facevano da “palo” lungo la strada. Una volta liberata la saracinesca si sono intrufolati nello spazio antistante la vetrina richiudendosela alle spalle, per agire lontano da occhi “indiscreti”.

Spaccata all'Oreficeria Ceccarelli di Via Castelfidardo (foto Luca Toni)

Ed è a questo punto che hanno tirato fuori un frullino a batteria con il quale hanno tagliato il pesante vetro antisfondamento incidendo un cerchio quasi perfetto, una circonferenza non tanto grande ma sufficiente ad inserire al suo interno il braccio che ha ripulito gli scaffali della vetrina dei gioielli che erano esposti. Un braccio, da solo, poteva non essere sufficiente ad arraffare quanti più oggetti preziosi possibile e allora hanno utilizzato una sorta di prolunga. Un arnese di colore giallo, che ricorda la forma di una calzascarpe, con il quale sono riusciti ad arrivare anche negli angoli più nascosti, per rubare il più possibile.

I ladri hanno fatto razzia di preziosi in via Castelfidardo

Solo che, ad un certo punto, qualcosa è andato storto. Sembra che i ladri, secondo le prime ricostruzioni che si basano anche su alcuni filmati recuperati dalla titolare, non indossassero guanti. Forse una dimenticanza oppure la necessità di non avere le mani il più possibile libere. E uno di loro si è ferito lasciando una visibile traccia di sangue nello scalino davanti alla vetrina. La titolare ha avvisato subito la volante della polizia e un agente della scientifica ha repertato tutte le tracce, dalla goccia di sangue alle eventuali impronte digitali lasciate sulla prolunga abbandonata all’interno della vetrina. Il lucchetto è stato ritrovato pochi metri più in là. La polizia, anche grazie ai filmati recuperati, sta cercando indizi utili e testimoni che possano aiutare a ricostruire il fatto.