Assalto pacifico a Fonte Avellana per chiedere il Parco Nazionale

Molto affollata l’iniziativa per promuovere l’istituzione del Parco Nazionale del Catria, del Nerone e l’Alpe della Luna, tenutasi domenica scorsa al Monastero di Santa Croce in Fonte Avellana, ai piedi del Monte Catria. Nello specifico si è trattato della quindicesima edizione e con un format sempre uguale: con un raduno in un luogo “topico“ dell’area in questione che abbraccia l’Appennino tra Marche, Umbria e Toscana.

Gruppi di escursionisti organizzati dalle associazioni ambientaliste, aziende private e altre organizzazioni si sono date appuntamento nel luogo prescelto, concludendo tutte le escursioni (che seguono tracciati diversi) ed esponendo un chilometrico striscione con la scritta “Vogliamo il parco“. Per l’occasione quest’anno è stata allestita anche una mostra fotografica (molto visitata) all’interno del monastero camaldolese.

Hanno portato ai convenuti un breve saluto gli organizzatori e rappresentanti di altri parchi nazionali (esistenti). "Solo l’istituzione di una grande area protetta può ridare un impulso alle aree interne – hanno spiegato i rappresentanti del Comitato a favore del Parco – altrimenti condannate allo spopolamento da un lato e dall’altra destinate a divenire ricettacolo di ogni speculazione possibile". Il riferimento è verso innumerevoli progetti di impianti industriali eolici che sono stati presentati ai comuni dell’area appenninica. Critiche anche per il supergasdotto “Linea Adriatica“ voluto dalla Snam, che ha aperto i cantieri con immani sbancamenti in montagna con gli ambientalisti e gente del posto a temere conseguenze negative soprattutto per i corsi d’acqua. Infine ci sono state delle proposte per sbarramenti dei torrenti e discariche per materiali speciali. "Un Appennino inteso come area priva di occhi indiscreti – hanno aggiunto dal Comitato Pro Parco – sembra far gola a molti e i parchi nazionali servono anche come argine a queste manomissioni del territorio".

I sostenitori dell’istituzione del Parco Nazionale hanno affermato inoltre: "In media ogni comune interessato potrebbe mettere a disposizione del Parco il venti per cento del proprio territorio, un “sacrificio“ ritenuto accettabile a fronte dei vantaggi offerti. Nei parchi si vive bene e i residenti hanno nette agevolazioni (per la ricerca di funghi e tartufi ad esempio). Neanche la caccia sarebbe un problema, perché buona parte delle aree individuate è già preclusa a tale attività". Nel corso degli anni i raduni a favore Parco si sono tenuti un po’ in tutta l’area interessata (monte Petrano, Nerone, crinale spartiacque soprastante la Valtiberina, ecc).

Amedeo Pisciolini