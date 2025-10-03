Asse centro-mare: nuova ciclabile, via le fioriere, palestra esterna

La riqualificazione, il decoro e il rilancio dell’asse tra centro e mare sono stati i temi al centro dell’incontro organizzato ieri tra Confartigianato e amministrazione comunale, per cui erano presenti gli assessori alle Nuove opere e Bilancio, Riccardo Pozzi e alle Attività economiche e Decoro, Francesca Frenquellucci. "È stato un confronto costruttivo, che abbiamo fortemente voluto – spiegano Giada De Simoni e Vittorio Peli, referenti Confartigianato Pesaro - e che segue gli incontri già avuti in precedenza con l’amministrazione".

Il progetto di riqualificazione della zona "è collegato ad un bando ministeriale – aggiungono -. Un passo fondamentale per riqualificare un’area strategica della città che da via Marconi si estende fino a via Bertozzini, passando per Piazzale I Maggio e Corso XI Settembre, fino al Centro Arti Visive. La proposta è attualmente in attesa delle valutazioni e del parere della Regione e del Ministero, pertanto, la definizione del progetto esecutivo è ancora prematura – dicono De Simoni e Peli - ma le imprese hanno sottolineato l’esigenza di avere certezza sulle tempistiche realizzative. Chiedendo un cronoprogramma chiaro, condiviso e trasparente".

L’associazione sottolinea come il progetto preveda una serie di opere di miglioramento urbano: confermati gli attuali spazi destinati alle attività di somministrazione, mentre saranno rimosse le fioriere di Corso XI Settembre, sostituite con nuove soluzioni. Saranno inoltre rinnovate e ampliate le aree verdi di Viale Marconi e Piazzale I Maggio e sarà creata una pista ciclabile che percorrerà Viale Marconi, Bertozzini e Piazzale I Maggio fino all’intersezione con Corso XI Settembre.

Le imprese hanno inoltre richiesto l’installazione di segnali verticali per l’indicazione e identificazione delle attività, l’organizzazione di eventi e l’installazione di elementi come una giostra per bambini o una palestra outdoor. "Vogliamo – concludono De Simoni e Peli – mantenere un dialogo con le istituzioni ed essere parte attiva nelle decisioni".