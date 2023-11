Assegnato l’appalto: si corre per l’adeguamento della Manzoni

E’ stato aggiudicato l’appalto per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di 1° grado "Manzoni". Hanno partecipato alla gara tre distinti concorrenti. E si è aggiudicato i lavori il raggruppamento di imprese composto da Umbra Control srl di Perugia (mandataria), da Pesaro Costruzioni srl di Tavullia e da Edilsystem di Perugia (mandanti) con un ribasso del 19,88% sull’importo a base di gara pari ad 2.950.094,24 euro. Il valore globale dell’appalto scolastico era di 4 milioni 339.962 euro. Il responsabile del progetto è l’ingegner Maria Cristina Rossi, del Servizio Opere Pubbliche del Comune. I tempi previsti dal Pnrr per la consegna dei lavori alle ditte sono il 30 novembre. Mentre la conclusione dei lavori è indicata nel 31 marzo 2026, con collaudo da trasmettere in certificato entro il 30 giugno dello stesso anno.

Il progetto è stato peraltro redatto dalla società Urbin srl di Urbino con l’ingegner Roberto Giacchetti di Ancona, l’ing. Silvano Maschio di Pesaro, i periti Diego Piermaria di Pesaro e Corrado Pizzoni di Fermignano. Mentre si è deciso di affidare direttamente l’incarico di direzione dei lavori all’ingegner Roberto Giacchetti di Ancona con la collaborazione della società Priesa srl di Pesaro e della società Consulenze Energetiche ML srl di Rimini per un importo complessivo lordo di 175mila euro. Rispetto agli atti approvati è possibile presentare ricorso al Tar delle Marche di Ancona. Nei prossimi giorni comincerà la corsa vera e propria per riuscire a rimanere nei tempi previsti dal Pnrr.

l.lu.