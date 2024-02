Assegnato l’Oscar del baccalà

Ha vinto il ristorante "La Palomba" di Mondavio la 13esima disfida dei cuochi professionisti del BacalàFest, mentre da ieri è partito il GiroBacalà che, accompagnerà, fino al 30 marzo, gli amanti della buona cucina. Oltre 20 i ristoranti che partecipano alla manifestazione. L’evento si è aperto mercoledì 24 gennaio con la prima gara, la disfida dedicata ai cuochi amatoriali, vinta dal baccalà al forno del cuoco Franco Polidori dell’associazione culturale La Via Della Seta di Lucrezia di Cartoceto. Mercoledì sera, invece, è stata la volta della 13esima disfida di carattere nazionale, con la partecipazione di chef provenienti oltre che dalle Marche, anche dal Friuli Venezia Giulia e dalla Puglia. Una sfida avvincente tra chef professionisti che si è svolta al ristorante Alla Lanterna a cui hanno partecipato: "La Palomba" di Mondavio, "Le Tre Volte" di Torremaggiore (Fg), "Julia&Brutus" di San Daniele del Friuli (Ud), "Due Cigni" di Montecosaro scalo (Mc), "Il Lusitano" di Montecassiano (Mc), "Piccolo Mondo" di Mombaroccio, "20 e 15 Cibo e Vino" di Marotta di Mondolfo. La gara si è conclusa con la vittoria dello chef Maria Pasquina Bertani, del ristorante "La Palomba" di Mondavio con la ricetta del "Baccalà della viglia". Il premio speciale della giuria tecnica è andato in Friuli, agli chef Paolo Paternoster e Gilberto Moroso, del ristorante "Julia&Brutus" di San Daniele del Friuli per "Il Mantecato". Sono stati consegnati anche il premio Speciale "Originalità e Fantasia" allo chef Cataldo Giaconella, del ristorante "Le Tre Volte" di Torremaggiore per il "Tortello in sfoglia di farro con baccalà e melanzane" e il premio speciale "Tradizione e Territorialità" agli chef Anna Elisa Dell’Onte e Sergio Zebele, del ristorante "Piccolo Mondo" di Mombaroccio per il "Baccalà arrosto segreto con patate".

an. mar.