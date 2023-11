Assegni per anziani e meno Irpef. A raccolta i pensionati della Cisl

"Quest’anno l’Ambito territoriale sociale 6 di Fano ha erogato più di 200 assegni a sostegno di ultra65enni non autosufficienti. Ed ora la Fnp Cisl vuole proporre di rafforzare l’assistenza domiciliare con operatori sociali e sanitari e con assegni di cura. Chiedendo inoltre al Comune l’esenzione dal pagamento dell’Irpef per le famiglie con redditi fino a 10mila euro". Anche di questo si parlerà venerdì a Caminate nell’incontro con i pensionati organizzato dalla Cisl della Valcesano e Val Metauro per discutere delle questioni che stanno colpendo i pensionati come la rivalutazione delle pensioni e l’aumento dell’inflazione.

"Quest’anno - dice Luciano Rovinelli responsabile della Fnp Cisl di Fano -, anche grazie alle nostre sollecitazioni, nonostante siano venuti meno i finanziamenti nazionali, l’Ambito ha finanziato con risorse proprie un contributo per il pagamento degli affitti alle famiglie a reddito più basso. In quest’ottica, ora chiediamo alle amministrazioni comunali l’esenzione dal pagamento dell’Irpef per le famiglie con redditi fino a 10mila euro. Abbiamo poi incontrato, insieme agli altri sindacati, la direzione dell’Azienda sanitaria territoriale chiedendo di attivare una serie di tavoli specifici su questioni molto sentite dai cittadini: liste d’attesa, residenze protette e Rsa".