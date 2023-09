Assegni sociali per i care-giver: al via le domande

C’è tempo fino al 13 ottobre 2023, per fare richiesta di contributo per il “sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”. "Si tratta - commenta l’assessore Luca Pandolfi e Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 1– di una misura nata per offrire un supporto concreto ai familiari che, prestano tempo, cura, assistenza ai propri cari in condizione di disabilità gravissima". Ammontano a quasi 50mila euro le risorse messe a bando dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. "E’ una misura finanziata con il “Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”– aggiunge Pandolfi – che, allo stato attuale, nel nostro territorio, arriverà a soddisfare le esigenze di 41 caregiver (coloro cioè che prestano assistenza ad un proprio parente di primo grado ndr). Sono risorse, importanti – conclude Pandolfi – che devono essere potenziate per poter dare una risposta a tutti i potenziali aventi diritto, che nel nostro territorio sono ben 228". L’avviso pubblico, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale n. 1, prevede, come da normativa regionale, il riconoscimento di 1.200 euro a beneficiario.