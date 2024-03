Assegno di maternità. Ecco come ottenerlo

Il Comune di Monte Porzio ha pubblicato l’avviso per ottenere l’assegno di maternità, che spetta per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità. L’assegno, se spettante nella misura intera, è pari a 404,17 euro mensili (per 5 mensilità), per una somma complessiva di 2.020,85 euro. La concessione è subordinata a un Isee uguale o inferiore a 20.221,13 euro. Le domande vanno presentate entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data d’ingresso del minore in famiglia.