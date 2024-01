Assegno di maternità. Il Comune di Mondolfo spiega come averlo

Sul proprio sito, il Comune di Mondolfo ha pubblicato le modalità per ottenere l’assegno di maternità per l’anno 2023, che spetta per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). L’assegno, se spettante nella misura intera, è pari a 383,46 euro mensili (per 5 mensilità), per una somma complessiva di 1.917,30 euro. La concessione è subordinata a un Isee uguale o inferiore a 19.185,13 euro. La domanda per ottenere il beneficio deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento preadottivo. Tra i requisiti richiesti, oltre alla residenza nel Comune di Mondolfo; figura l’assenza di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’Inps o di un altro ente previdenziale, salvo il caso in cui l’importo mensile percepito sia inferiore alla cifra mensile dell’assegno. La domanda dev’essere presentata utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune e va consegnata tramite una delle seguenti modalità: mediante Pec all’indirizzo protocollo.comune.mondolfo@emarche.it; con e-mail ordinaria; tramite raccomandata; oppure con consegna a mano.

s.fr.